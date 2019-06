VOUCHERE DE VACANŢĂ 2019, anunţ important pentru bugetari înaintea concediilor. Schimbări legate de TICHETELE DE VACANŢĂ Documente atasate: VOUCHERE DE VACANTA, lista completa a unitatilor care le accepta VOUCHERE DE VACANTA 2019. Sezonul estival 2018 a fost unul dintre cele mai bune din ultimii 20 de ani pe litoral si la munte, incasarile inregistrand o creștere de 25%. Guvernul a decis ca toti salariatii din sistemul public sa beneficieze si in urmatorii doi ani, 2019 – 2020, de vouchere de vacanta in valoare de 1.450 de lei/persoana. Hotelierii si agentiile de turism propun acordarea voucherelor de vacanța in format electronic, sub forma unui card, care ar simplifica modalitatea de plata. … Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

