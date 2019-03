VOUCHERE DE VACANŢĂ 2019. Anunţ de ultimă oră de la ministrul Turismului VOUCHERE DE VACANȚA. „Voucherele de vacanța le-am prelungit și pe 2019 și pe 2020. Este o masura din programul nostru de guvernare, nu este singura de stimulare a sectorului turistic. E important 1.450 de lei pentru 1.2 milioane de romani care or sa cheltuie acești bani, și asta este cel mai important, in interiorul granițelor Romaniei. Este o masura categorica care are și un caracter social, dar mai mult decat atat, este o masura care stimuleaza mediul privat, pentru ca sunt infuzați in sectorul turistic aproape 400 de milioane de euro. Anul trecut, sectorul privat a realizat un studiu in… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

