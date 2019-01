Vouchere de vacanță 2019. Adevăr crunt Vouchere de vacanța 2019. Din pacate, voucherele de vacanța arata o mare problema a realitații romanești: lipsa de informare. Intr-un grup al profesorilor, unde subiectul de discuție este reprezentat de voucherele de vacanța, intrebarile cu privire la folosirea acestora continua chiar și-n 2019. Vouchere de vacanța 2019. Astazi, de exemplu, o postare din grupul profesorilor a lansat urmatoarea intrebare: ”Ați primit voucherele de vacanța pentru ANUL ȘCOLAR 2018 - 2019?”. Chiar daca voucherele de vacanța se acorda anual, pentru anul in curs, nu in funcție de anul școlar. Aceasta intrebare… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

