Vouchere de vacanta 2018. Profesorii primesc tichetele in luna aprilie In perioada imediat urmatoare va fi aprobat, in cadrul unei comisii de dialog social, Ordinul privind aprobarea normelor metodologice de acordare a voucherelor de vacanta. Astfel, angajatii din sistemul invatamant vor primi, incepand cu luna aprilie, tichete valorice de 50 si 100 lei. Acestea vor fi achizitionate de conducerea unitatilor de invatamant, impreuna cu sindicatele, fiind acordate proportional cu perioada lucrata, respectiv timpul de munca, se mai precizeaza intr-un comunicat FSLI. Valoarea maxima a tichetelor de care beneficiaza un angajat este de 1.450 lei, ... Citeste articolul mai departe pe portalinvatamant.ro…

- Peste doua saptamani, se sarbatoreste Pastele, iar copiii intra in vacanta de sarbatori. Nu vor merge la scoala in perioada 31 martie – 10 aprilie. Vor fi 12 zile libere, inclusiv weekend-urile. Elevii se vor intoarce la cursuri miercuri, 11 aprilie. Reamintim ca, printr-un proiect aprobat de Parlament…

- Angajatii din invatamant vor primi vouchere de vacanta. Federația Sindicatelor Libere din Invațamant (FSLI) anunța, prin intermediul unui comunicat, ca in urma demersurilor facute de federațiile reprezentative din invațamant, miercuri, 21 martie, in cadrul unei comisii tehnice din Ministerul Educației…

- Targujienii cu venituri modeste mai au doar cateva zile la dispoziție pentru a depune cereri in vederea obținerii tichetelor sociale de Paște. 15 Martie este data limita pana la care reprezentanții Direcției pentru Protecție Sociala mai primesc solicitari in acest sens. Valoarea unui tichet social este…

- „In calitate de europarlamentar, membru al Comisiei de Agricultura si Dezvoltare Rurala si al Comisiei de Dezvoltare Regionala, am transmis peste 1000 de scrisori catre primarii din Romania, in care am considerat ca este important sa le comunic si sa ii informez cu privire la cadastrarea…

- Dupa multe accidente de teren care au fost astupate si reparate de nenumarate ori, dupa nenumarate tasari, alunecari si surpari ale terenului, s-a dat startul unor lucrari prin care se doreste a se depista din timp aparitia unor stari de degradare care ar putea fi periculoase, ceea ce ar oferi posibilitatea…

- Simularea Evaluarii Nationale se desfasoara fara probleme in judetul Salaj, unde sindicalistii din invatamant au decis sa nu boicoteze aceste examene. “Nu am semnalate boicotari”, ne-a declarat, luni dimineata, Eusebiu Lehene, presedintele Ligii Sindicatelor din Invatamant. Federatia Sindicatelor Libere…

- Profesorii din 1.100 de scoli din 28 de judete si din Bucuresti, afiliati Federatiei Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI), vor boicota simularea examenului de evaluare nationala, care are loc in perioada 5-7 martie 2018, a anuntat organizatia sindicala. ‘Membrii de sindicat din 1.100 de unitati…

- Federația Sindicatelor Libere din Invațamant anunța un protest de amploare. In 1.100 de scoli va fi boicotata simularea examenului de evaluare nationala, asta pentru ca profesorii sunt nemulțumiți de masurile Guvernului.”Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant a consultat in aceasta…

- De la 1 martie au crescut salariile angajatilor din sistemul de Invatamant si cel Sanitar. Daca pentru profesori vorbim de o crestere de 20 de procente, pentru medici majorarile au fost intre 70 si 170 la suta. Ministrul Muncii, Lia Olguta Vasilescu, spunea ca salariile acestora cresc de la 5 la 15…

- Conducerea Școlii Generale Alexandru Ștefulescu din Targu-Jiu, organizeaza sambata, 3 martie Ziua portilor deschise. Astfel, in acest week-end, parinții și viitorii elevi vor avea ocazia sa se familiarizeze cu ceea ce implica actul școlar in unitate. Aurel Popescu, directorul Școlii Generale Alexandru…

- Familiile cu o situatie financiara modesta din municipiul Targu Jiu vor beneficia si anul acesta de tichete sociale din partea primariei, cu ocazia sarbatorilor pascale. Valoarea nominala a unui tichet social este de 40 de lei. Primesc tichete...

- In urma finalizarii procesului de evaluare a ofertelor depuse in vederea atribuirii contractului Modernizarea centurii rutiere a Municipiului București intre A1 — DN 7 și DN 2 — A2: sector DN 2 (km 12+300) — A2 (km 23+750), a fost desemnat caștigator ASOCIEREA SINOHYDRO CORPORATION LIMITED — NORD VEST…

- Sindicalistii de la Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) au protestat, miercuri, in fata Ministerului Muncii si au cerut modificarea mai multor acte normative, printre care Legea salarizarii, Legii pensiilor precum si a Ordonantei privind concediile medicale deoarece mii de profesori…

- Ministrul Educatiei Nationale, Valentin Popa, a aprobat prin ordin, structura anului scolar 2018-2019. Potrivit documentului, cursurile noului an scolar incep luni, 10 septembrie și insumeaza 168 de zile lucratoare (34 de saptamani). Structura anului școlar cuprinde semestrul I (10 septembrie 2018 –…

- Cursurile anului scolar 2018 – 2019 vor incepe pe data de 10 septembrie, anul scolar viitor urmand a avea 168 de zile, potrivit calendarului aprobat prin ordin al ministrului Educatiei Nationale, Valentin Popa. Conform unui comunicat transmis marti AGERPRES de MEN, semestrul I este cuprins intre 10…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant va picheta Ministerul Muncii miercuri, intre orele 13.00-15.00 si joi, intre orele 10.00-14.00. Din Gorj va participa la protest Constantin Huica, liderul sindical.Sindicatele...

- Saptamana trecuta, Primaria a scos la licitatie achizitia de paratrasnete pentru 48 de unitati de invatamant din municipiul Brasov. Paratrasnetele ar urma sa apara pe 29 de cladiri in care funcționeaza gradinițe, pe 7 cladiri in care funcționeaza școli gimnaziale și pe 11 cladiri care aparțin unor colegii…

- Luni, 12.02.2018, ora 16:00, au fost depuse in Sistemul Electronic de Achizitii Publice (SEAP) urmatoarele oferte pentru procedura de achizitie publica a contractului "Proiectare si executie varianta de ocolire Bacau": Asocierea IC ICTAS INSAAT SANAYI VE TICARET A.S - SC TANCRAD SRL Asocierea SC PHOENIX…

- Pe o rețea de socializare, un grup de parinți s-au aratat indignați de faptul ca, fara a desfașura o adunare cu ei, administrațiile mai multor instituții preșcolare din capitala au anunțat perioada in care gradinițele vor ieși in vacanța. O fotografie a unui parinte a scos la iveala faptul ca multe…

- Profesorii dau un ultimatum noului guvern. Daca lefurile lor nu cresc, vor iesi in strada. Dascalii se plang ca primesc mai putini bani si ca veniturile le-ar fi scazut dupa modificarea Codului Fiscal. Si grefierii din sistemul judiciar au fost in greva japoneza, dupa ce au aflat ca unii dintre ei vor…

- Valoarea sporurilor se stabileste in functie de criteriile specifice pentru fiecare categorie in parte si corespunzator timpului efectiv lucrat in aceste locuri de munca, cu respectarea prevederilor Legii - cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Sporurile pentru…

- Fiecare leu acordat in tichete de masa aduce incasari bugetare de 40 de bani, iar pentru fiecare leu de contributii sociale scutite de la plata intra in economia locala aproape 4 lei, arata o analiza realizata de Academia Romana – Centrul de Cercetari Financiare si Monetare „Victor Slavescu”. La fiecare…

- Vacanta intersemestriala aduce modificarea unor trasee de transport public din Ploiesti. TCE a anuntat astazi ca va scurta sau elimina, saptamana viitoare, trei trasee, decizie motivata de faptul ca, in perioada vacantei, numarul de calatori scade foarte mult.

- Ministrul Liviu Pop a dat luni asigurari ca exista în bugetul Ministerului Educatiei Nationale sume suficiente pentru plata integrala a salariilor personalului din învatamânt. El a spus ca sunt acoperite si majorarile salariale din luna ianuarie si martie, plata dobânzilor,…

- In sistemul public, acordarea voucherelor de vacanta, redenumite astfel in locul tichetelor de vacanta, se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. Recent, au fost aduse modificari la Norme, prin Hotararea Guvernului nr. 940/2017, acestea au intrat in vigoare vineri, 26 ianuarie…

- Valoarea marfurilor exportate in perioada ianuarie-noiembrie 2017 a crescut cu 18,4% sau cu 341,1 milioane de dolari, fata de aceeași perioada din anul 2016. Potrivit datelor statistice, 67% dintre acestea au constituit marfuri autohtone, iar 33% - reexport.

- Din acest an, absolvenții care reusesc angajarea pot cere o prima de insertie egala cu triplul valorii indicatorului social de referinta, in vigoare la data angajarii, totalizand 1.500 de lei. De aceasta facilitate pot beneficia insa doar cei care se inscriu in evidentele unei agentii de…

- Ministrul Educatiei, Liviu Pop, spune, referindu-se la cazul profesorului de Religie acuzat de o eleva ce se masturba in timpul orei, ca trebuie modificata legea Educatiei astfel incat un profesor care este exclus din invatamant sa nu mai poata intra in sistem o perioada de timp pentru ca acum, in…

- 'Aceasta este o masura prevazuta in programul de guvernare, promovata de Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale care sustine astfel industria IT. Masura este menita sa contribuie la cresterea ponderii sectorului IT&C in PIB la 10% pana in 2020', spun reprezentantii MCSI. De asemenea,…

- Cadrele didactice vor primi, incepand cu luna martie 2018, vouchere de vacanța, dupa cum a anunțat ministrul Educației Naționale. Tichetele de vacanța vor avea o valoare de maxima de 1.450 de lei. Ceea ce trebuie sa știe dascalii este faptul ca aceste tichete sunt valabile doar pe teritoriul Romaniei…

- Elevii s-au intors la scoala dupa vacanța de iarna. Unii se gandesc, deja, la urmatoarea vacanta, programata in mai putin de o luna, in timp ce altii au emotii pentru Bac. Asta pentru ca din 2018, bacalaureatul incepe in …februarie! Si nu este singura modificare pe care mai marii din educatie au facut-o…

- Asociatiile de parinti si Consiliul reprezentativ al parintilor isi vor exprima acordul pentru utilizarea materialelor auxiliare propuse de profesori si vor intreprinde demersurile necesare punerii in practica a deciziilor, potrivit noii modalitati de utilizare in scoli a auxiliarelor. In functie de…

- Elevii s-au intors la scoala dupa vacanța de iarna. Unii se gandesc, deja, la urmatoarea vacanta, programata in mai putin de o luna, in timp ce altii au emotii pentru Bac. Asta pentru ca din 2018, bacalaureatul incepe in ...februarie! Si nu este singura modificare pe care mai marii din educatie au…

- Un comunicat postat pe pagina de Facebook a Federației Sindicatelor Libere din Invațamant, dar nu și pe site-ul oficial al organizației (pana la publicarea acestui material- n.r.), semn ca poate acolo inca se mai gandesc daca chiar ar trebui sa protesteze, arata ca șefii sindicaliștilor au descoperit…

- Zi libera pentru elevi dupa vacanta de iarna. VEZI CALENDAR AN SCOLAR 2018, ZILE LIBERE 2018 Elevii se intorc la școala, dar primesc o veste buna. Urmeaza o noua zi libera, inainte de vacanța intersemestriala care va avea loc in perioada 3 – 11 februarie 2018. Elevii nu vor merge la ore in data de 24…

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant (FSLI) atrage atentia ca angajatii din Educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, precizand ca sunt profesori care sunt platiti cu mult mai putini bani decat secretarele sau soferii din primarii.

- Federatia Sindicatelor Libere din Invatamant atrage atentia ca angajatii din educatie au printre cele mai mici salarii din sistemul bugetar, in pofida majorarilor anuntate in acest an. Sindicalistii sustin ca sunt profesori platiti cu mult mai putini bani decat "secretarele sau soferii din primarii,…

- Asociația Elevilor din Romania condamna dur modul in care Ministerul Educației Naționale a modificat Regulamentul de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar (ROFUIP), care reglementeaza modul de funcționare a școlilor.Președintele Asociației Elevilor din Constanța, Alexandru…

- Școala Gimnaziala ”Ștefan cel Mare” din Alexandria a fost decorata, alaturi de alte 5 instituții de invațamant din țara, de Președintele Romaniei, Klaus Iohannis, cu Ordinul ”Meritul pentru Invațamant” in grad de Ofițer, cu prilejul a 150 de ani de la inființare. Decorațiile au fost oferite la propunerea…

- Regulamentul cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar a fost modificat prin ordin de ministru, noile prevederi urmand a intra in vigoare chiar de luni. Printre altele, este interzis ca elevii sa mai faca de serviciu pe școala sau sa aiba telefoane mobile la cursuri.…

- Trei institutii de invatamant buzoiene au fost decorate, miercuri, la Cotroceni, de catre presedintele Iohannis. Cea mai valoroasa dintre cele trei distinctii, si a doua ca valoare dintre toate cele acordate ieri, a fost oferita Colegiului National „B. P. Hasdeu”, respectiv Ordinul „Meritul pentru Invatamant”, in…

- Potrivit unui ordin al ministrului Liviu Pop, elevilor le va fi interzis sa aiba telefoanele mobile la ore, insa nu vor mai putea fi dați afara din clasa. Noul ordin de ministru pentru modificarea și completarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unitaților de invațamant preuniversitar…

