- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, cu amendamente, OUG 90 2017 privind unele masuri fiscal bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, informeaza Agerpres.ro. Potrivit unui amendament admis de Camera Deputatilor, in anul 2018, pentru personalul militar,…

- Plenul Camerei Deputatilor a adoptat, marti, cu amendamente, OUG 90/2017 privind unele masuri fiscal-bugetare, modificarea si completarea unor acte normative si prorogarea unor termene, care limiteaza cheltuielile publice anul acesta.

- Mai multe instituții din Alba organizeaza concursuri pentru posturi vacante, in perioada urmatoare. Candidatii trebuie sa indeplineasca anumite conditii, privind studii sau vechime in munca sau alte cerinte. Posturi vacante la data de 11 martie 2018 si conditii de participare la concurs: *Primaria Comunei…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice. Prin acest document se urmareste "eliminarea neclaritatilor si disfunctionalitatilor identificate de institutiile/autoritati publice…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, cu 175 voturi pentru, 83 impotriva si 14 abtineri, Ordonanta de urgenta 91/2017 care modifica Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului platit din fonduri publice, fiind incluse mai multe amendamente pentru corectarea unor disfunctionalitati si…

- "Pentru ca, atat prin cadrul normativ (Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice), cat si prin atitudinea si comportamentul lucratorilor politiei rutiere nu se acorda niciun fel de atentie preventiei aparitiei evenimentelor rutiere nedorite si din dorinta…

- Senatul a adoptat miercuri, cu 92 de voturi „pentru” voturi si unul „impotriva”, propunerea legisaltiva a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei, transmite News.ro . “Pentru…

- CCR admite sesizarea presedintelui Iohannis: Alesii nu pot fi comercianti persoane fizice CCR a admis, marti, sesizarea presedintelui Iohannis cu privire la legea care permite parlametarilor, ministrilor, prefectilor si subprefectilor, primarilor si viceprimarilor, presedintilor si vicepresedintilor…

- Iata ce a semnat președintele Romaniei, potrivit anunțului facut de Administrația Prezidențiala: Decret privind promulgarea Legii pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 47/2016 privind unele masuri pentru buna organizare si desfasurare a alegerilor pentru Senat si Camera Deputatilor…

- Președintele Romaniei, domnul Klaus Iohannis, a semnat vineri, 2 martie a.c., urmatoarele decrete:Decret privind promulgarea Legii pentru modificarea Legii nr. 273/2006 privind finantele publice locale si a Legii administratiei publice locale nr. 215/2001. Decret privind promulgarea…

- Senatul a incalcat rolul decizional al Camerei Deputatilor in procedura initiala de adoptare a Legii de aprobare a OUG 96/2016 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniile educatiei, cercetarii, formarii profesionale si sanatatii, potrivit motivarii deciziei prin care Curtea Constitutionala…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 30 martie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice de conducere vacante de director executiv, gradul II in cadrul Direcției tehnice Conditii specifice

- Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil pentru propunerea legisaltiva a 16 deputati si senatori, potrivit careia radarele poliției rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei. “Pentru ca, atat prin cadrul normativ (Ordonanta…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018, TICHTE DE VACANTA 2018. Tot personalul din sectorul public, dar si din companiile in care statul este actionar unic sau majoritar, va beneficia de vouchere de vacanta acordate in conformitate cu OUG 46 din 30 iunie 2017, in cuantum de 1.450 lei pentru un salariat, precizeaza…

- Senatul a adoptat un amendament care stipuleaza ca institutiile de invatamant care pot organiza concursuri pentru personalul didactic si de cercetare sunt exceptate de la prevederea potrivit careia, incepand cu 1 ianuarie 2018 pana la 31 decembrie, pot suspenda ocuparea prin concurs sau examen a posturilor…

- Senat: Posturile din Educatie, deblocate Senatul a adoptat, miercuri, OUG 90/2017 privind unele masuri pentru limitarea cheltuielilor publice in vederea respectarii tintei de deficit de sub 3% din PIB, admitand un amendament potrivit caruia posturile din Educatie sunt exceptate de la prevederile impuse…

- Comisia juridica a Senatului a dat marti raport favorabil pentru propunerea legisaltiva a 16 deputati si senatori PNL, potrivit careia radarele rutiere sa fie instalate exclusiv pe autovehicule care prezinta inscrisurile si insemnele distinctive ale Politiei. „Pentru ca, atat prin cadrul normativ (Ordonanta…

- Senatorii din Comisia Juridica au dat, marți, un raport favorabil unui proiect legislativ ce vizeaza interzicerea radarelor ascunse. Autorii propunerii legislative vor ca radarele sa fie instalate exclusiv pe mașini inscripționate ale Poliției. „Atat prin cadrul normativ (Ordonanta de urgenta…

- Radarele vor fi scoase "la vedere". Proiectul de lege, raport favorabil in Comisia de la Senat Comisia juridica a Senatului a dat raport favorabil, marti, initiativei legislative prin care se propune ca radarele sa se instaleze exlusiv pe autovehiculele care prezinta inscrisuri si insemnele distinctive…

- Propunerea legislativa pentru modificarea si completarea art.109 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice este initiata de parlamentari PNL, printre care senatorul Alina Gorghiu si deputatii Raluca Turcan si Florin Roman, scrie mediafax.ro. „Atat prin…

- Ordonanta de urgenta a Guvernului 79/2017 de modificare a Codului fiscal a fost criticata, miercuri, in sedinta Comisiei de buget a Camerei Deputatilor, de reprezentantii mai multor asociatii si patronate, acestia sustinand ca genereaza nesiguranta in randul angajatorilor si angajatilor, creste birocratia…

- Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 95/2017 modifica si completeaza Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, anunta AJOFM Maramures intr-un comunicat de presa. Astfel somerii inregistrati la AJOFM Maramures, de cel putin 30 de zile, care…

- Camera Deputatilor a adoptat, marti, cu unanimitate de voturi, un proiect de lege care modifica articolul 9 din Ordonanța de Urgența a Guvernului OUG 15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare si trecere pe drumurile nationale a rovinietei. Astfel, procesul verbal nu mai trebuie sa fie insotit…

- Robu s-a plans, vineri, in timpul saptamanalei conferințe de presa, ca statul paralel pe care el l-a simțit este cel care activeaza la comanda politica a PSD-ului. „Eu am simțit existența statului paralel. Dar nicicum in accepțiunea pe care o da PSD-ul. (…) Am simțit ceea ce putem numi…

- Toate persoanele care au cel puțin 16 ani și au absolvit orice forma de invațamant, chiar și o școala speciala, primesc o prima de insertie a carei valoare este stabilita in prezent la 1.500 lei, daca se inregistreaza la agentiile pentru ocuparea fortei de munca in cel mult 60 de zile de la absolvire…

- Ministerul Mediului a lansat in consultare publica proiectul de Ordonanta a Guvernului pentru completarea Ordonanței Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autoritatile administratiei publice si institutiile publice privind achizițiile de autovehicule.

- Daca sunteti in cautarea unui loc de munca poate nu ar fi rau sa va ganditi sa va angajati la stat. Salariile au crescut foarte mult in ultimele luni, astfel ca in acest moment angajatii din sistemul public castiga mult mai bine decat cei din mediul privat. Pentru aceasta saptamana institutiile publice…

- VOUCHERE DE VACANTA 2018: Potrivit prevederilor in vigoare, bugetarii din instituțiile și autoritațile publice, precum și din cadrul operatorilor economici ai statului pot beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de o indemnizație de vacanța, denumita voucher de vacanța, in cuantum de 1.450 de lei (valoarea…

- Autoritatile si institutiile publice, indiferent de sistemul de finantare si subordonare, ar putea achizitiona, prin Programul 'Rabla Plus', autoturisme ecologice noi la o contravaloare in lei de maximum 35.000 de euro (fara TVA) pentru fiecare masina, suma aproape dubla fata de suma stabilita in…

- "Incepand cu data intrarii in vigoare a prezentei ordonante de urgenta, pentru recuperarea si intretinerea capacitatii de munca a personalului salarial, angajatorii din sectorul public si sectorul privat care incadreaza personal prin incheierea unui contract individual de munca pot acorda, in conditiile…

- Primaria municipiului Turda organizeaza concurs in data de 12 februarie 2018, orele 10,00 pentru ocuparea functiei publice vacante de șef serviciu, gradul II in cadrul Serviciului administrație publica locala. Read More...

- 105 candidați s-au inscris la concursurile pentru ocuparea posturilor de execuție vacante din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgența „Unirea” al județului Alba. Potrivit datelor transmise de ISU Alba, cei mai mulți candidați, respectiv 52, s-au inscris pentru postul de subofițer tehnic principal…

- Tinerii dezavantajați se vor putea angaja, timp de 24 de luni, in instituțiile publice locale, pentru a dobandi diverse competențe, potrivit unei decizii a Guvernului de marți. Sunt vizați tinerii cu varsta intre 16 și 26 ani care nu au o vechime in munca mai mare de 12 luni, care fie se afla in sistemul…

- Instituțiile publice locale vor fi implicate in procesul de integrare pe piața muncii a tinerilor dezavantajați, pentru a-i sprijini sa capete experiențe, competențe și abilitați care vor putea fi valorificate ulterior in mediul privat, anunta un comunicat al Guvernului remis STIRIPESURSE.RO. Citeste…

- Voucherele de vacanța sunt limitate la suma de 1.450 de lei de beneficiar și se acorda salariaților din instituțiile și autoritațile publice, proporțional cu perioada de exercitare a raportului de serviciu sau durata contractului de munca intr-un an calendaristic. In acest an, salariații din instituțiile…

- Salariații din instituțiile și autoritațile publice vor beneficia, in 2018, de vouchere de vacanta. Acordarea acestora se face potrivit Normelor metodologice aprobate prin HG nr. 215/2009. La sfarșitul anului trecut au fost aduse modificari la Norme, prin HG nr. 940/2017, norme care vor intra in vigoare…

- "Domnului Valer DORNEANU, Președintele Curții Constituționale Stimate domnule Președinte, In temeiul art. 146 lit. a) din Constituția Romaniei, al art. 11 lit. a) raportat la art. 15, alin.(1) din Legea 47/1992 privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale, republicata,…

- Presedintele Klaus Iohannis a semnat, miercuri, decretul privind promulgarea Legii privind pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 23/2017 privind plata defalcata a TVA, informeaza Administratia Prezidentiala. Camera Deputaţilor a adoptat pe 13 decembrie legea privind plata defalcată a…

- In sistemul public, romanii pot obține urmatoarele cinci feluri de pensie, conform Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice: pensia pentru limita de varsta, pensia anticipata, pensia anticipata parțiala, pensia de invaliditate și pensia de urmaș. Acestea sunt categoriile…

- Salariatii din institutiile si autoritatile publice vor beneficia, pana la 30 noiembrie 2018, de indemnizatie de vacanta sub forma de vouchere, in cuantum de 1.450 de lei pentru fiecare salariat. Guvernul a adoptat, miercuri, normele metodologice de aplicare a ordonantei de urgenta privind acordarea…

- Deputatii au adoptat, miercuri, proiectul legislativ privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu amendamente, inregistrandu-se 157 de voturi "pentru", 71 "impotriva" si patru abtineri. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea alineatului (3) al articolului 1 din…

- Camera Deputatilor a adoptat miercuri initiativa legislativa a UDMR care le permite ministrilor, parlamentarilor, primarilor si prefectilor sa fie comercianti persoane fizice. Potrivit initiativei legislative semnate de trei deputati si doi senatori UDMR, deputatii si senatorii, membrii Guvernului,…

- Camera Deputatilor a votat, miercuri, un proiect de lege care excepteaza zeci de companii de stat de la aplicarea prevederilor OUG nr.109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, printre care TAROM, Posta Romana, METROREX, CFR, TRANSGAZ si TRANSELECTRICA. Proiectul…

- Un proiect de ordonanța de urgența ar putea fi inclus pe ordinea de zi a ședinței de miercuri a Guvernului. Actul normativ propune modificarea si completarea unor legi cu impact in domeniul achizitiilor publice.