Stiri pe aceeasi tema

- VOUCHERE DE VACANTA 2019. Vesti proaste pentru bugetari. Vezi cum pot fi folosite tichetele de vacanta Autoritațile au decis sa acorde vouchere de vacanța și in 2019, insa valoarea acestora va ramane tot de 1450 de lei, intrucat acestea n-au fost indexate odata cu marirea salariului minim pe economie.…

- Vouchere de vacanța 2019. Cat valoreaza, cum pot fi folosite. Valoarea acestora va ramane tot de 1450 de lei. Acestea n-au fost indexate odata cu marirea salariului minim pe economie, scrie a1.ro. Vouchere de vacanța 2019. Cat valoreaza, cum pot fi folosite. Legea nr. 165/2018 a intrat in…

- Cu valori intre 10 și 50 lei Incepand de la 1 ianuarie a intrat in vigoare legea care prevede ca angajații de la stat sa primeasca tichete in plus, pe langa cele de masa ori de vacanța. Aceștia vor primi tichete in valoare de 10, 20 sau chiar 30 de lei, ce vor putea fi folosite pentru achiziționarea…

- Angajații de la stat vor primi tichete in valoare de 10, 20 sau chiar 30 de lei, ce vor putea fi folosite pentru achiziționarea de bilete la concerte, spectacole, muzee ori proiecții cinematografice. De asemenea, aceste tichete pot fi folosite și pentru achiziționarea de carți, manuale școlare,…

- Olanda, o tara unde parohiile sunt folosite atat pentru activitati religioase cat si pentru gazduirea de concerte, festivitati si expozitii culturale, are tot mai putini crestini si bisericile isi pierd influenta si popularitatea, se arata intr-un articol publicat luni de agentia EFE, relateaza Agerpres.''Tineretul,…

- Olanda, o tara unde parohiile sunt folosite atat pentru activitati religioase, cat si pentru gazduirea de concerte, festivitati si expozitii culturale, are tot mai putini crestini si bisericile isi pierd influenta si popularitatea, se arata intr-un articol publicat luni de agentia EFE.

- Olanda, o tara unde parohiile sunt folosite atat pentru activitati religioase, cat si pentru gazduirea de concerte, festivitati si expozitii culturale, are tot mai putini crestini si bisericile isi pierd influenta si popularitatea, se arata intr-un articol publicat luni de ...

- Olanda, o tara unde parohiile sunt folosite atat pentru activitati religioase, cat si pentru gazduirea de concerte, festivitati si expozitii culturale, are tot mai putini crestini si bisericile isi...