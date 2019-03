Vouchere 8 martie, cadou pentru angajate. Ce valoare au Vouchere 8 martie. Vouchere 8 martie, pentru femei. Ce valoare au. Conform cadrului fiscal (Legea 165/2018), angajatorii pot acorda doamnelor, cu ocazia zilei de 8 Martie, vouchere cadou in valoare de 150 de lei. Voucherele cadou astfel oferite sunt scutite de impozite și contribuții sociale atat pentru companii, cat și pentru salariate. Edenred Romania estimeaza ca 1 din 6 companii care acorda beneficii extrasalariale va oferi in acest an vouchere cadou angajatelor de 8 Martie. Vouchere 8 martie. "Marțișoarele, florile sau dulciurile sunt minunate desigur, insa in viața profesionala… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

