Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentarii britanici voteaza joi patru amendamente la motiunea propusa de premierul Theresa May pentru amanarea Brexitului, dupa ce zilele trecute au respins atat acordul convenit de sefa executivului cu UE cat si varianta unui Brexit fara acord, scrie Reuters. În moţiune a fost inclusă…

- Parlamentarii britanici voteaza joi patru amendamente la motiunea propusa de premierul Theresa May pentru amanarea Brexitului, dupa ce zilele trecute au respins atat acordul convenit de sefa executivului cu UE cat si varianta unui Brexit fara acord, transmite agentia Reuters. In motiune…

- Premierul Theresa May a confirmat marti seara ca Parlamentul urmeaza sa hotarasca daca Regatul Unit va iesi din Uniunea Europeana (UE) fara acord si o eventuala amanare a Brexitului, relateaza The Associated Press.

- Premierul Theresa May le-a cerut marti parlamentarilor britanici sa trimita un mesaj Bruxellesului ca vor sustine acordul ei de Brexit daca planul privind evitarea unei frontiere dure pe insula Irlanda va fi inlocuit, relateaza Reuters. "Astazi avem sansa de a arata Uniunii Europene de ce va fi nevoie…

- "Pregatirile pentru un scenariu fara acord sunt mai importante acum decat au fost vreodata, chiar daca inca mai sper ca putem evita acest scenariu", a spus Barnier la o intalnire cu reprezentanti ai angajatorilor si ai sindicatelor, la Bruxelles. "Astazi exista doua cai de iesire din UE:…

- Chemata in fata Camerei Comunelor pentru a prezenta un ''plan B'' dupa ce deputatii i-au respins acordul convenit cu Bruxelles-ul, Theresa May a spus ca nu poate exclude un ''no-deal'', adica posibilitatea ca la 29 martie Regatul Unit sa iasa din UE fara niciun acord si a apreciat drept putin probabil…

- Regatul Unit nu poate ramane in Uniunea Vamala dupa iesirea sa din Uniunea Europeana (UE), pentru ca prioritatea sa va fi sa incheie acorduri de liber-schimb cu tari terte, a declarat presedintele Partidului Conservator al Theresei May Brandon Lewis, relateaza Reuters potrivit news.roBrandon…

- Potrivit ziarului, principalii ministri britanici discuta diverse optiuni - inclusiv organizarea unui nou referendum pe tema iesirii Marii Britanii din UE, dupa cel organizat in 2016. Un grup de ministri - intre care si ministrul Finantelor Philip Hammond - incearca sa privilegieze optiunea unui al…