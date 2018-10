Stiri pe aceeasi tema

- Referendumul pentru familie are loc sambata și duminica (6-7 octombrie), intre orele 7 și 21. The post A inceput referendumul pentru familie! Timișenii, chemați sa voteze modificarea Constituției. UPDATE: Vezi cați cetațeni s-au prezentat la vot la ora 16 appeared first on Renasterea banateana .

- Structurile teritoriale din cadrul M.A.I. angrenate in organizarea și desfașurarea Referendumului din 6 și 7 octombrie 2018 au luat toate masurile, din competența, pentru asigurarea unui climat de liniste si siguranta publica. Aceste masuri urmaresc buna derulare a procesului electoral, precum si un…

- Pentru buna desfașurare a Referendumului național pentru revizuirea Constituției in zilele de 6-7 octombrie 2018, prefectul județului Bacau, doamna Maricica-Luminița Coșa, impreuna cu subprefectul județului, domnul Valentin Ivancea, coordoneaza activitațile specifice ale Comisiei tehnice județene, Grupului…

- Astazi are loc votul in Senat pentru aprobarea legii Referendumului pentru clarificarea definiției Casatoriei dintre un barbat și o femeie in Constituția Romaniei. Iata 10 argumente pentru care Senatul Romaniei ar trebui sa aprobe, astazi, inițiativa celor trei milioane de cetațeni. 1. Casatoria…

- Protecția persoanelor cu handicap, reglementata de Legea 448, veche din 2006, va suferi modificari importante. Noutațile, aprobate prin ordonanța, vizeaza desființarea centrelor-mamut, finanțarea ONG-urilor, introducerea legitimațiilor care asigura gratuitate la evenimente culturale și sportive, majorarea…

- Deputatul Eugen Tomac, presedinte PMP, este de parere ca Partidul Social Democrat va fi credibil in sustinerea referendumului privind redefinirea familiei atunci cand va fi de acord cu modificarea legii in sensul reducerii numarului de parlamentari la 300. "Prin referendumul pentru modificarea…

- Președintele PSD, Liviu Dragnea, a anunțat ca referendumul pentru modificarea Constitutiei, pentru redefinirea noțiunii de familie, ar putea fi organizat pe 30 septembrie sau în prima duminica a lui octombrie."Am discutat si cu colegii, si la începutul lunii septembrie, în…