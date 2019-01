Votul pentru Cioloș a picat. Transmisiunea, întreruptă Votul cerut de Dacian Cioloș la Convenția PLUS se pare ca nu a fost deloc o chestiune simpla pentru cei adunați in sala. Dupa ce s-au anunțat pașii de accesare a platformei prin care urmau sa il certifice pe fostul premier ca președinte al PLUS, totul s-a blocat. Problema se pare ca a aparut dupa ce s-a dat startul la vot. Din cauza faptului ca totul se transmitea live, se pare ca au incercat sa voteze atat cei pezenți in sala cat și susținatorii lui Dacian Cioloș care urmarea procesul pe pagina lui de Facebook. Dupa mai mute incercari de a vota pe județe sau in ordinea impusa de organizator,… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- "Stenograma sedintei de Guvern din 31 ianuarie 2017 arata ca Executivul Grindeanu a adoptat pe repede inainte proiectul de lege a recursului compensatoriu pe care acum nu si-l asuma. Legea a fost initiata la propunerea lui Florin Iordache in aceeasi zi in care a fost aprobata si celebra OUG 13. Guvernul…

- Dacian Cioloș, liderul partidului Partidul Libertatii Unitatii si Solidaritatii (PLUS), fost comisar european și prim ministru, a luat decizia de a candida la alegerile europarlamentare din acest an. „A fost o decizie dificila. (…) Agenda acestor indivizi care au capturat tara, care vor sa decida cum…

- Liftiera de la Spitalul din Craiova care a cerut șpaga din cadourile pentru copiii bolnavi de cancer nu neaga intamplarea povestita de un angajat Ford venit sa imparta cadourile, dar susține ca totul a fost o gluma. Femeia a fost luata la intrebari de directorul spitalului și spune ca poate sa aduca…

- Sarbatorile ar trebui sa fie pline de liniște și de bucurie, iar mai ales cei mici ar trebui sa se bucure din plin de cea mai frumoasa perioada din an. Din pacate pentru familia lui Mario, Craciunul acesta este plin de suferința din cauza bolii de care micuțul sufera. În speranța ca lumea îi…

- Partidul Social Democrat (PSD), condus de Liviu Dragnea, a coborat sub pragul de 25%, arata sondajul IMAS pe luna noiembrie comandat de USR (Partidul Uniunea Salvați Romania) si obtinut de Adevarul. Partidul Național Liberal (PNL) este intr-o usoara crestere (23%), in timp ce USR are aproape 15%. ALDE…

- O parte dintre zodii vor avea parte de minusuri pe unele planuri, insa 3 dintre nativele zodiacului vor avea o iarna plina de momente extraordinare, care le vor aduce fericirea si implinirea pe deplin, potivit virale.ro. Fie ca este vorba de bani, dragoste sau sanatate, 3 zodii vor avea succes…

- Fostul ofițer SRI, Daniel Dragomir, scrie duminica seara, pe Facebook, ca fostul adjunct al SRI, Florian Coldea și omul de afaceri Bogdan Buzaianu se afla in acest weekend in Elveția, unde incearca sa ii faca lobby lui Dacian Cioloș pentru a ajunge președinte in 2019.CITEȘTE ȘI: De ce ai senzatie…