Votul pentru Brexit, reprogramat pentru săptămâna viitoare. Avertismentul Theresei May dacă acordul nu va fi adoptat Presa scrie ca data votului va fi amanata din nou, insa premierul britanic a precizat duminica, la BBC, ca acest vot in vederea ratificarii acordului retragerii ar putea avea loc intre 14 si 15 ianuarie. "Vom avea un vot (...), dezbaterea incepe saptamana viitoare, iar dezbaterea va continua cealalta saptamana. Insa vom avea un vot. Dar daca acordul nu este adoptat dupa acest vot, ne vom gasi pe un teren necunoscut", a avertizat ea. In afara de disensiunile in Parlament si in cadrul propriei majoritati, opozantii Brexitului reclama un nou referendum, convinsi ca britanicii vor… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol: rtv.net

