- Robert Cazanciuc a declarat, marți, ca senatorii PSD vor vota la libera alegere, potrivit propriei conștiințe, la moțiunea simpla adresata ministrului Justiției, Tudorel Toader, transmite Mediafax. Votul urmeaza si fie dat in plenul de miercuri al Senatului.

- Premierul Viorica Dancila anunta o decizie cu privire la ministrul Justitiei, Tudorel Toader, in cadrul Comitetului Executiv National al PSD, dupa ce o sa asculte si opinia colegilor. Viorica Dancila a spus, intr-o conferinta de presa sustinuta la inaugurarea noului sediu al Sectorului Politiei de Frontiera…

- "Da (n.r. - va exista remaniere). Cele doua colege din guvern - Rovana Plumb si Natalia Intotero. Eu nu sunt de acord sa merga in campanie electorala avand la dispozitie infrastructura guvernamentala. Deci, inainte de a incepe oficial campania electorala, cele doua colege trebuie sa isi prezinte…

- Doi ministri vor pleca din Guvern, iar inlocuitorii lor ar putea fi anuntati chiar vineri. Este vorba despre Rovana Plumb si Natalia Intotero, care sunt pe lista PSD pentru europarlamentare si vor renunta la functii pentru a se implica in campania electorala. Sunt tensiuni, insa, la Palatul…

- Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu-Tariceanu, s-au intalnit, marti, la Parlament, cu premierul Viorica Dancila si ministru Justitiei, Tudorel Toader. Dupa...

- Presedintii Camerei Deputatilor si Senatului, Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, s-au intalnit, marti, la Parlament, cu premierul Viorica Dancila si ministrul Justitiei, Tudorel Toader.Dupa sedinta solemna a Parlamentului, Dragnea, Tariceanu, Dancila si mai multi ministri au intrat…

- PSD nu se grabește cu moțiunea simpla prin care opoziția cere schimbarea din funcție a ministrului Justiției, jocurile de culise devenind tot mai complicate pe zi ce trece. Unii PSD-iști au inceput sa o arate cu degetul și pe Viorica Dancila.Liderul PSD Liviu Dragnea i-a dat lui Tudorel Toader…

- Tudorel Toader mai are de asteptat pana va afla daca motiunea simpla prin care i se cere demiterea va fi adoptata sau respinsa in Parlament. Camera Deputatilor nu va avea sedinta de vot final in aceasta saptamana, astfel ca votul asupra motiunii simple pe Justitie va fi amanat. Biroul permanent al Camerei…