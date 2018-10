Stiri pe aceeasi tema

- Votul la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei a debutat in afara tarii astazi, 5 octombrie, la Auckland, Noua Zeelanda, la ora 21.00, ora Romaniei ora 07.00 ora locala , in sectia nr. 16, cea mai indepartata sectie de votare organizata in strainatate, anunta MAE vineri seara.Dupa deschiderea…

- Ministrul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de votare din strainatate pentru referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.Potrivit documentului, in toata lumea vor fi deschise 377 de secții de votare pentru romanii din strainatate. Vezi…

- La referendumul pentru definirea familiei sunt așteptați toți romanii din țara sau strainatate. Potrivit actelor normative adoptate de Guvern, cetațenii care nu se afla in localitatea de domiciliu pot vota pe lista suplimentara, al carei model a fost aprobat recent, prin lege, special pentru referendum.…

- Desemnarea presedintelui Biroului Electoral de Circumscriptie al judetului Buzau pentru Referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie s-a facut joi, la sediul Tribunalul Buzau, prin tragere la sorti.

- Camera Deputatilor a adoptat, in mai 2017, initiativa cetateneasca de revizuire a Constitutiei care prevede ca familia se intemeiaza pe casatoria intre un barbat si o femeie si nu intre soti, asa cum este in prezent.