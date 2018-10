Stiri pe aceeasi tema

- Votul Diasporei la referendumul pentru redefinirea familiei in Constituție este foarte important pentru ca 3,5 milioane de romani lucreaza in strainatate. Prezenta la vot este destul de modesta.

- Sambata, pana la ora 21,00, au votat la referendumul pentru redefinirea familiei 5,72 % dintre alegatori, potrivit datelor centralizate de Biroul Electoral Central. Numarul total al persoanelor care s-au prezentat la vot pana la ora 21,00 este de 1.046.583, dintre care in mediul urban au votat 636.435…

- In anul 2015, 21 de europarlamentari romani, printre care si Viorica Dancila votau, in Parlamentul European, in favoarea unui raport ce prevedea inclusiv casatoriile intre persoane de acelasi sex.

- Și cei care sustin referendumul, și tabara adversa au gasit metode ingenioase, dar si controversate pentru a-si promova punctul de vedere. Romanii cu drept de vot par sa se fi lamurit insa daca participa sau boicoteaza referendumul din acest sfarsit de saptamana.

- Deputatul dejean Cornel Itu considera ca este necesara redefinirea familiei in Constituție, drept pentru care va vota „DA” la referendumul care va avea loc sambata și duminica, 6-7 octombrie 2018. „Acest referendum va fi organizat pentru ca 3 milioane de romani au semnat in favoarea lui, considerand…

- La data de 8 octombrie, adica la o zi dupa referendumul pentru redefinirea în Constituție a noțiunii de &"familie&", va avea loc primul termen în apelul dosarului lui Liviu Dragnea, potrivit unor surse Realitatea TV.

- Referendumul privind redefinirea familiei in Constitutie va avea loc in 7 octombrie, a anuntat, sambata seara, la Neptun, liderul PSD, Liviu Dragnea. „In primul rand, am dat un vot in Comitetul Executiv de sustinere a acestui obiectiv si am stabilit care sa fie data la care sa aiba loc referendum si…