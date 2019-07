Stiri pe aceeasi tema

- Proiectul privind votul in strainatate va fi supus luni spre aprobare plenului Senatului si va fi trimis apoi Camerei Deputatilor, a anuntat presedintele Camerei superioare, Calin Popescu-Tariceanu, dupa...

- "Am convocat pentru azi ședința Biroului Permanent al Senatului pentru a demara procedurile legale referitoare la legea privind votul in strainatate. Ieri, Comisia comuna a Senatului și Camerei Deputaților condusa de senatorul ALDE Dorin Badulescu a reușit sa adopte forma finala a votului in diaspora.…

- Romanii din diaspora ar putea vota trei zile la alegerile prezidențiale. Romanii din strainatate vor avea la dispoziție 3 zile sa voteze la alegerile prezidențiale, a decis joi, 27 iunie, comisia parlamentara comuna pentru codul electoral. Zilele de vot vor fi: – Vineri – ora 12.00 – ora 21.00 locala…

- Votul asupra Legii pensiilor este asteptat astazi in plenul C. Deputatilor Foto: Arhiva. Proiectul legii pensiilor intra miercuri, 26 iunie, în dezbaterea Camerei Deputatilor, care este for decizional în acest caz. Documentul a primit, ieri, raport favorabil din partea comisiilor juridica…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a decis marti ca AEP sa simplifice proiectul propus comisiei, astfel incat acesta sa includa doar votul prin corespondenta, votul anticipat prelungit…

- Comisia speciala comuna a Camerei Deputatilor si Senatului pentru elaborarea, modificarea si completarea propunerilor legislative in materie electorala a stabilit joi, in prima sa sedinta, ca pana pe 5 iulie sa redacteze un proiect de act normativ care

- Biroul permanent al Senatului ar putea include, luni, pe ordinea de zi a plenului, raportul Comisiei juridice privind solicitarea DNA de incuviintare a inceperii urmaririi penale in cazul presedintelui Camerei superioare, Calin Popescu-Tariceanu.

- Teodor Melescanu este asteptat pe 10 iunie in plenul Camerei Deputatilor. Ministrul Afacerilor Extrene va da explicații la „Ora Guvernului” privind blocajele inregistrate la votul romanilor din diaspora, de duminica.Biroul permanent al Camerei inferioare a aprobat, in acest sens, solicitarile…