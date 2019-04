Votul in cazul cererii pe numele lui Tariceanu, inca o amanare la Comisie

Stiri pe aceeasi tema

- Comisia juridica a Senatului a suspendat ședința de marți din cauza lipsei de cvorum. Deși nu figura pe ordinea de zi, forul fi trebuit sa dea un raport pe solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu. Urmatoarea intrunire ar putea fi miercuri.„S-a intamplat ...

- Comisia juridica a Senatului ar putea dezbate și intocmi, marți, un raport cu privire la solicitarea DNA de incepere a urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu. In ședința de saptamana trecuta, juriștii senatori nu au putut dezbate cererea DNA din cauza lipsei de cvorum, scrie Mediafax.Comisia…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, ii cere presedintei Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), Lia Savonea, sa sesizeze Curtea Constitutionala (CCR) in cazul tergiversarii de catre Senat a anchetei impotriva lui Calin Popescu Tariceanu.

Politistii au gasit armele folosite pe 22 februarie, cu care a fost impuscat omul de afaceri gasit mort in Valcea.Este vorba despre arme cu calibrul de 5,6 mm si 9 mm.

- Dupa patru luni de amanari in cazul cererii in care Parchetul General solicita inceperea urmaririi penale in cazul liderului ALDE, Calin Popescu Tariceanu, liberalii pun presiune si cer sa se voteze cererea venita de la DNA, chiar si in absenta avizului de la Comisia Juridica.O decizie cu privire la…

- 'Nu ma intrebati pe mine, eu nici nu am fost ieri la sedinta de Birou permanent. Am vazut acea solicitare care a fost depusa, este adresata Biroului permanent si Comisiei juridice, care trebuie sa raspunda la ea', a afirmat Tariceanu, intrebat pe aceasta tema. Grupul parlamentar PNL cere 'o explicatie…

- Liberalii ii critica pe cei din conducerea Senatului pentru nerespectarea calendarului votat in Biroul Permanent pentru dosarul prin care Parchetul General solicita inceperea urmaririi penale in cazul lui Calin Popescu Tariceanu.