Votul electronic. PRO România propune legea privind organizarea şi desfăşurarea acestuia Pentru prima data in istorie, utilizand tehnologii revolutionare, exista un sistem de vot in care nu conteaza cine numara voturile, se arata intr-un comunicat de presa al PRO Romania. Urna digitala in care intra voturile este publica si orice cetatean poate sa numere voturile si sa confirme independent rezultatul alegerilor. Fiecare buletin electronic de vot este anonim, astfel incat nimeni nu poate spune cui apartine un anumit vot. "Pentru prima data in istoria democratiei la nivel global, votul poate fi atat trasabil, cat si anonim. Este trasabil deoarece fiecare alegator poate sa… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

