Votul din străinătate, investigat de DNA Votul din strainatate, investigat de DNA Foto arhiva Problemele aparute în 26 mai la votul din strainatate, la alegerile europarlamentare si la referendum, vor fi investigate de DNA. Procurorii anticoruptie au preluat cercetarile de la Parchetul General care si-a declinat competenta în acest dosar în care au fost facute aproape 50 de plângeri referitoare la obstructionarea votului. Nu este pentru prima data când procurorii DNA au în lucru un astfel de caz. S-a întâmplat si dupa scrutinul prezidential din 2014, când… Citeste articolul mai departe pe romania-actualitati.ro…

Sursa articol si foto: romania-actualitati.ro

