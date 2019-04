Stiri pe aceeasi tema

- Senatul a adoptat luni proiectul de lege prin care Banca Nationala a Romaniei este obligata sa aduca in tara aproape toata rezerva de aur tinuta in Londra, la Banca Angliei, initiat de presedintele Camerei Deputatilor, liderul PSD Liviu Dragnea, si de senatorul Serban Nicolae.Proiectul va…

- Senatul are pe ordinea de zi a plenului de azi, care va incepe la ora 16.00, proiectul initiat de Liviu Dragnea si Serban Nicolae care prevede ca Banca Nationala a Romaniei (BNR) sa repatrieze 91,5% din aurul depozitat de Romania in strainatate, respectiv aproape 56 de tone de aur. Initativa care modifica…

- Eugen Teodorovici, ministrul Finanțelor Publice, a recomandat, miercuri seara, formarea unei comisii parlamentare pentru a analiza rezerva de aur a României și situația acesteia, scrie Mediafax. „Cel mai bine ar fi ca în Parlamentului României sa se faca o comisie, fie de la…

- 'Apropo de aurul acesta. Domnule, cel mai bine ar fi ca in Parlamentul Romaniei sa se faca o comisie, fie de la Senat, fie de la Camera, fie amandoua, de fapt Senatul are partea acesta de atributii, Comisia de Buget Finante, care sa spuna asa: domnule, in primul rand lasam dincolo ca aducem, ca nu…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a transmis, luni, ca "aurul tarii" trebuie "sa vina acasa", pentru ca "rezerva de aur a fiecarei tari este o garantie foarte sanatoasa, este cea mai puternica garantie si cred ca e normal sa o ai in tara ta". "Aurul tarii sa vina acasa, pentru ca eu pun intrebarea pe care ma…

- "Aurul tarii sa vina acasa, pentru ca eu pun intrebarea pe care ma asteptam sa o puneti, dar... De ce trebuie sa stea in continuare in afara tarii aurul Romaniei, (...) de ce sa stea bogatiile noastre afara ? ", a declarat Liviu Dragnea, luni, la Parlament, intrebat despre proiectul de lege pe care…

- La inceputul lunii februarie, guvernatorul Mugur Isarescu comenta ironic acuzatiile care i-au fost aduse pe motiv ca Banca Nationala tine rezervele tarii in strainatate. Miercuri, Liviu Dragnea si Serban Nicolae au depus un proiect de lege care prevede ca 95% din aurul Romaniei sa fie repatriat. Romania…