Stiri pe aceeasi tema

- Castigul salarial mediu nominal net a scazut la 2.936 lei in luna ianuarie a acestui an, un declin de 0,7% fata de luna decembrie a anului trecut, in timp ce castigul salarial mediu nominal brut a fost de 4.837...

- Ministrul Teodorovici la o dezbatere in parlament pentru OUG "lacomiei" Ministrul de finanțe, Eugen Teodorovici. Foto: Agerpres. Ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, este invitat în plenul Camerei Deputatilor, la o dezbatere politica, în cadrul "Orei Guvernului",…

- Deputații, senatorii, judecatorii, procurorii, dar și militarii și polițiștii sunt doar cateva dintre categoriile de bugetari ce ar putea pierde pensiile speciale pe care le primesc in prezent, potrivit unui proiect de act normativ pus recent in dezbaterea senatorilor. Schimbarile ce vizeaza pensiile…

- USR a anuntat, joi, ca depune plangere penala pentru fals in acte și abuz in serviciu, pe numele functionarilor din Parlament care au intocmit dosarul cu semnaturile "Fara penali in functii publice", depus in urma cu o zi la Curtea Constitutionala. Cei de la Uniunea Salvati Romania spun ca, din cele…

- Reprezentanții USR din Camera Deputaților au anunțat, miercuri, la Parlament, ca vicepreședintele Camerei Deputaților, Florin Iordache, și noul chestor al Camerei, Catalin Radulescu, ambii de la PSD, au semnalat in Biroul Permanent nereguli cu privirea la inițiativa cetațeneasca „Fara penali in funcții…

- "Am depus la Parlament doua proiecte de lege. Unul spune ca, daca se ingheata pensiile pana la 1 septembrie, indexarea pensiilor, sa se inghete si indexarea indemnizatiilor pentru alesi demnitari si asa mai departe. Nu zic ca eu nu vreau salariu mai mare, dar nu mi se pare corect sa-i ingheti pensia…

- Peste 70% dintre bugetari vor beneficia de o noua creștere salariala incepand din ianuarie 2019, potrivit Legii salarizarii. Cei care nu vor primi bani in plus la salarii sunt medicii si asistentele, care au primit de la 1 martie 2018 o crestere pana la nivelul din 2022. „De la 1 ianuarie 2019, salariile…

- Ponta a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, ca au fost depuse la Parlament doua proiecte de lege ale deputatilor Pro Romania, intre care unul care prevede ca, daca indexarea pensiilor este inghetata pana la 1 septembrie, sa se inghete si indexarea salariilor pentru alesi, demnitari. "Al…