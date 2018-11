Stiri pe aceeasi tema

- Agitatia electorala sau agitatia pentru sustinerea referendumului ar putea fi permisa atat in ajunul alegerilor, cat si in ziua scrutinului. Aceasta va fi interzisa doar pe teritoriul sectiilor de votare sau pe o raza de 100 metri de la acestea. Initiativa legislativa ce vizeaza comportamentul cetatenilor…

- Agitatia electorala pe retele de socializare urmeaza sa fie reglementata mai clar. La aceasta concluzie au ajuns membrii comisiei juridice a Parlamentului, dar si unii experti care au participat la audierile de astazi.

- CHIȘINAU, 3 sept – Sputnik. Comisia parlamentara juridica, numiri și imunitați se va întruni miercuri, 5 septembrie, în ședința, unde va analiza propunerile de modificare a Codului Electoral al Republicii Moldova. Potrivit declarațiilor membrilor comisiei, aceste modificari se vor…

