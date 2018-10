Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat miercuri, inainte de votul pe motiunea simpla la adresa ministrului Tudorel Toader, ca PSD nu trebuie sa faca jocul opozitiei la vot, dar cu toate acestea ii reproseaza ministrului ca nu a dat ordonanta pe amnistie si gratiere si nu a lucrat "in echipa".

- "Nu stiu ce sa zic. In mod firesc si normal ar fi ca aceasta motiune sa nu treaca. Sunt multi colegi de-ai nostri care apreciaza jumatate din lucrurile pe care domnul Tudorel Toader le-a facut. Și ne referim si la faptul ca doamnei Kovesi si domnului procuror general li s-a cerut revocarea, deci…

- Deputatul PSD Catalin Radulescu a declarat, vineri, pentru MEDIAFAX, ca este „foarte suparat” pe ministrul Mediului, Grațiela Gavrilescu, ca ministrul Justiției susținut de ALDE nu a facut ce trebuia sa faca și ca ministrul de Externe intarzie cu rechemarea ambasadorului George Maior.„Daca…

- Deputatul USR Stelian Ion a anuntat, in plenul Camerei Deputatilor, depunerea unei motiuni simple pe Justitie, initiata de formatiunea sa si de liberali, intitulata "Ministrul Justitiei, un ministru de nota 4"."Dupa cum stiti, pentru fiecare dintre noi vine o vreme a evaluarilor. A venit astazi vremea…

- Deputatul PSD Valeriu Steriu a lansat un atac dur la adresa ministrului Justitiei, Tudorel Toader, pentru lipsa sa de asumare a responsabilitatile in raport cu deciziile pe care le ia. Acesta arata ca este de acord cu cererea presedintelui Iohannis privind demisia ministrului, afirmand ca Toader se…

- Liderul PSD, Liviu Dragnea, a avut o prima reacție miercuri pe marginea OUG privind legile justiției, spunand ca impartașește argumentele ministrului Justiției, Tudorel Toader. Cat despre vizita de duminica a ministrului Justiției la sediul PSD din Kiseleff, Liviu Dragnea a negat informația, punctand…

- Catalin Radulescu marturisește ca este mulțumit de declarațiile ministrului Tudorel Toader in legatura cu modificarile legilor Justiției, dar este neliniștit de raspunderea magistraților, subiect dezbatut și in Parlament. ''Ceea ce am auzit acum din partea ministrului Justiției sigur ca ma…

- Calin Popescu Tariceanu a declarat, luni, ca este necesara o remediere a abuzurilor din justiție ca raspuns la întrebare legata de o posibila ordonanța privind amnistia, susținând totuși ca varianta corecta este cea propusa de Tudorel Toader care a