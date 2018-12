Stiri pe aceeasi tema

- Vot PRO Romania si Bulgaria in PE, referitor la intrarea in Spatiul Schengen. Parlamentul European cere oficial Consiliului Uniunii Europene ca Romania si Bulgaria sa fie admise in spatiul Schengen. Rezolutia a fost adoptata cu un vot covarsitor. Comisia LIBE a adoptat raportul cu argumentele pentru…

