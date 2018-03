Stiri pe aceeasi tema

- Ultimele declarații ale inaltului comandant John Hayten au reverberat ca o adevarata unda de șoc. Oficialul din Ministerul Apararii din SUA spune ca Washingtonul are cum sa contracareze noile arme ale Moscovei. Luna trecuta, președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat o dezvoltarea a armamentului nuclear…

- Eliminarea limitarii numarului de mandate prezidentiale constituie un regres in materie de democratie, apreciaza Comisia de la Venetia, organism consultativ al Consiliului Europei, intr-un raport dat partial publicitatii luni. Limitarea numarului mandatelor prezidentiale in regimurile-sistemele prezidentiale…

- Kremlinul a anuntat marti ca presedintele Statelor Unite, Donald Trump, i-a telefonat lui Vladimir Putin pentru a-l felicita pentru victoria obtinuta duminica în alegerile prezidentiale din Rusia si cei doi au vorbit despre stabilirea unei posibile

- Proaspat reales președinte al Rusiei pentru urmatorii șase ani, Vladimir Putin a anunțat ca interesul sau pentru urmatorii ani va fi buna-starea populației și ca nu dorește o cursa a inarmarii așa ca va scadea investițiile in armament, scrie AFP: Putin susține ca va face tot posibilul pentru a rezolva…

- În urma victoriei previzibile a lui Vladimir Putin la alegerile din Rusia, lucrurile nu vor arata diferit în interior, ci în plan internațional, în funcție de nevoile geoeconomice ale triunghiului marilor puteri - SUA, China și Rusia,

- Vladimir Putin a votat dis-de-dimineata, in alegerile prezidentiale din Rusia. Liderul de la Kremlin, care are toate sansele sa conduca tara inca sase ani, a votat la o sectie din Moscova, scrie digi24.ro.

- Peste doua zile, in Rusia au loc alegerile prezidențiale. Un scrutin fara probleme pentru țarul Putin, care va fi reconfirmat la Kremlin pentru inca 6 ani. Vladimir Putin se teme totuși de absenteism. O prezența scazuta la urne i-ar știrbi puterea noului țar.

- Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al Kremlinului, a declarat, vineri, ca acuzatiile Guvernului britanic cu privire la implicarea directa a presedintelui rus Vladimir Putin in atacul neurotoxic care l-a vizat pe un fost agent secret rus sunt impardonabile, relateaza site-ul agentiei Tass. …

- Rusia a ales in mod deliberat o neurotoxina conceputa in perioada sovietica pentru otravirea in Salisbury a fostului agent rus, ca un avertisment pentru toți opozanții președintelui Vladimir Putin, susține ministrul britanic de externe Boris Johnson, citat de The Guardian. „Rusia este singura țara care,…

- ”Prin decizia voastra, ati restabilit dreptatea istorica, rupta in epoca sovietica”, a declarat Vladimir Putin intr-un discurs pe care l-a sustinut in fata simpatizantilor sai la Sevastopol, in Crimeea, la un concert in sustinerea sa, relateaza AFP.In epoca sovietica, Crimeea a fost retrasa…

- ALEGERI RUSIA. Rusii sunt chemati la urne duminica, 18 martie, pentru alegerea presedintelui tarii, functie la care aspira pentru un nou mandat Vladimir Putin, precum si alti sapte candidati.

- Rusia indeamna Marea Britanie sa renunte la intimidare si la limbajul ultimatumurilor in relatia sa cu o putere nucleara, a afirmat marti seara purtatoarea de cuvant a Ministerului de Externe rus, Maria Zaharova, relateaza agentia de presa Interfax.

- In Anglia, cu trei luni inainte de Campionatul Mondial din Rusia, continua scandalul. Theresa May acuza Rusia oficial de "sfidatoarea tentativa de asasinat pe pamantul nostru" și se face presiuni ca Anglia sa boicoteze Mondialul. Premierul britanic i-a cerut lui Vladimir Putin explicații, dupa ce s-a…

- Presedintele in exercitiu Vladimir Putin este creditat cu 69% din intentiile de vot la alegerile prezidentiale de duminica din Rusia, potrivit ultimului sondaj oficial autorizat inainte de scrutin, a anuntat luni institutul rus VTsIOM, relateaza AFP.

- Rusia a testat duminica noua sa racheta hipersonica Kinjal (Pumnal, in limba rusa - n.r.), despre care sustine ca este capabila sa evite scutul antiracheta al SUA, tara pe care Kremlinul o acuza ca provoaca o noua cursa a inarmarii la nivel mondial, informeaza EFE. "Echipajul unui avion de vanatoare…

- Fortele aerospatiale ale Rusiei au anuntat, duminica, testarea cu succes a noii rachete balistice hipersonice, despre care presedintele rus Vladimir Putin a precizat ca este imuna în fata sistemelor de aparare antiracheta din lume, relateaza site-ul agentiei Sputnik. „Un…

- Vladimir Putin ar fi cel mai bogat om din lume, avand mai mulți bani chiar și decat CEO-ul Amazon Jeff Bezos, cel deține oficial acest titlu. Zvonurile il situeaza pe liderul de la Kremlin cu mult in fața lui Bezos, care are o avere estimata la 112 miliarde de dolari. Deși este tacut…

- China a dezvaluit faptul ca deține o drona supersonica, aparatul trecand toate testele militare. Aceasta dezvaluire vina la doar cateva zile dupa ce Rusia, prin discursul președintelui Vladimir Putin din fața parlamentarilor, a aratat ca are un adevarat arsenal militar, de ultima generație. In acest…

- Decizie ferma a liderului de la Kremlin. Mai exact, Vladimir Putin a facut, in cadrul unui documentar declarații dure, ferme și șocante, devoaland cand și in ce condiții va folosi armele nucleare. Mai exact, Putin a afirmat ca in cazul in care Rusia va fi atacata cu arme nucleare, riscand sa fie nimicita,…

- Rusia va recurge la arma nucleara doar ca represalii fata de o masura similara, a sustinut actualul lider de la Kremlin intr-un amplu interviu oferit jurnalistului Vladimir Soloviev pentru documentarul...

- Presedintele rus Vladimir Putin a oferit un amplu interviu si a precizat conditiile in care ar putea recurge la arma nucleara. Pe de alta parte, a sustinut ca Rusia nu are militari in Donbas si a acuzat administratia precedenta de la Washington ca l-a mintit in privinta viitorului regimului Viktor Ianukovici.

- "Este un subiect extrem de important și sensibil. Comunitatea internaționala știe asta. Planul nostru cu privire la armele nucleare este sa folosim ca o masura de raspuns", a declarat Putin, potrivit Sputnik News. Decizia de a utiliza armele nucleare poate fi folosita numai in cazul in care…

- In adresarea sa anuala catre Adunarea Federala, Vladimir Purin a consacrat aproape o ora din discursul sau prezentarii noilor arme dezvoltate de Rusia. Putin s-a referit in special la racheta "Sarmat", nedetectabila de orice scuturi antiracheta, si la armele hipersonice si cu laser, precum "Kinjal"…

- Ministrul rus al apararii, Serghei Soigu, a afirmat joi ca elementele sistemului antiracheta al NATO desfasurate in Polonia, Romania si Alaska sunt asemenea unei "umbrele gaurite", relateaza agentiile de presa ruse preluate de Reuters. "Reiese ca umbrela antiracheta are gauri", a declarat…

- Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara... Presedintele rus, Vladimir Putin, a prezentat joi cu mandrie noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc, cu ajutorul imaginilor, avertizand Occidentul ca trebuie de acum sa "asculte" Rusia, relateaza France Presse. …

- Rusia creeaza cele mai noi sisteme strategice ca raspuns la retragerea SUA din Tratatul Antibalistic (ABM), deoarece SUA nu au venit in intampinarea Moscovei in aceasta problema, a afirmat Vladimir Putin in discursul sau in fata camerelor reunite ale parlamentului federal, potrivit agentiei de presa…

- Rachete "invincibile", minisubmarine cu propulsie nucleara ... Vladimir Putin a prezentat joi noile arme ale complexului militaro-industrial rusesc, avertizand Occidentul ca de acum trebuie sa "asculte" Rusia, scrie AFP.

- Vladimir Putin a adaugat ca arma ar fi fost testata anul trecut in cadrul discursului anual despre starea națiunii, care s-a transformat intr-o prezentare a noilor arme la care au lucrat inginerii ruși. Declarațiile vin cu doua saptamani inainte de alegerile prezidențiale din Rusia. Pe 18 martie,…

- Vladimir Putin a declarat joi in discursul sau despre starea natiunii, ca Rusia a inceput dezvoltarea unei noi generatii de rachete. „In special, a inceput faza activa a testelor cu noul sistem de rachete care contine o racheta intercontinentala grea pe care am numit-o ‘Sarmat’. Acest sistem de rachete…

- Un armistitiu umanitar de cinci ore decretat de Rusia in enclava rebela siriana Ghouta de Est, de langa Damasc, a inceput marti, la ora 07:00 GMT, pentru ca civilii sa poata parasi zona, vizata de o ofensiva intensa a fortelor regimului sprijinite de Moscova, relateaza Reuters si AFP. …

- Ingineri ai unui important centru ce cercetari nucleare din Rusia au fost arestati dupa ce s-a descoperit ca minau bitcoin cu ajutorul puternicelor computere ale laboratorului, scriu agentiile rusesti de presa, citate de AFP.

- Aproximativ 71% dintre cetatenii Rusiei intentioneaza sa voteze cu presedintele Vladimir Putin in scrutinul prezidential programat in luna martie, arata datele unui sondaj de opinie publicat, joi, de catre Centrul de Cercetare al Opiniei Publice din Rusia, relateaza site-ul agentiei Tass.

- Secretarul american al apararii, James Mattis, a declarat ca un plan de adaugare a unei noi rachete de croaziera la arsenalul nuclear al Statelor Unite urmareste sa ofere parghii suplimentare negociatorilor care incearca sa convinga Rusia sa nu mai incalce un tratat-cheie privind controlul asupra armelor.

- Rusia a instalat sisteme avansate de rachete Iskander, cu potential nuclear, in enclava Kaliningrad, aproape toate tarile membre ale Uniunii Europene si NATO fiind in raza de actiune a acestora, informeaza agentiile RIA Novosti si Reuters, precum si cotidianul Financial Times. - continua…

- Președintele rus Vladimir Putin a dispus organizarea unei competiții alternative pentru sportivii ruși care nu pot participa luna viitoare la olimpiada de iarna din Coreea de Sud din motive de dopaj.

- ”Negocierile pe marginea acestui subiect se afla intr-un stadiu avansat”, a afirmat ambasadorul Qatarului in Rusia, adaugand ca negocierile vizeaza sisteme S-400, dar si achizitionarea de noi tehnologii pentru fortele terestre, potrivit Mediafax. Citeste si Rusia a livrat primele sisteme antiaeriene…

- Avioanele turce au lansat mai multe rachete asupra orașului sirian Afrin, aflat sub control kurd, o mișcare ce ar putea provoca tensiuni cu Statele Unite, scrie BBC News. Avioanele de razboi turcești au lansat atacuri aeriene asupra pozițiilor kurde din nordul Siriei, intr-o incearcare de a elimina…

- Oponentul nr.1 al Kremlinului, Aleksei Navalnii, declarat neeligibil la alegerile prezidentiale din martie in Rusia, considera 'imposibil de recunoscut' scrutinul ce vizeaza "reinstalarea" lui Vladimir Putin care, spune el, vrea sa devina "imparat pe viata", intr-un interviu acordat miercuri…

- In mai putin de 20 de ani, Vladimir Putin a reusit sa se identifice cu Rusia. Acesta a avut o ascensiune fulminanta, din functia de viceprimar al Sankt Petersburgului la cea de premier, apoi presedinte interimar si incepand cu anul 2000 presedinte ales al Federatiei Ruse. Pe 18 martie Vladimir Putin…

- La inceputul acestei ierni nimeni nu se astepta ca SUA sa se aprovizioneze cu gaze naturale din Europa, avand in vedere ca, in conditii obisnuite, SUA sunt cel mai mare producator mondial de gaze naturale, transmite Bloomberg. Insa valul de frig care a lovit recent coasta de Est a SUA a dus…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian, Bashar al-Assad, in mesajul de Anul Nou, ca Rusia va continua sa sustina Siria in incercarea de a-si apara suveranitatea, a anuntat Kremlinul, potrivit News.ro.

- In mesajul transmis de președintele rus Vladimir Putin omologului sau american, Donald Trump, de Anul Nou ii cere o „cooperare pragmatica” intre cele doua țari, scrie The Independent. Intr-un mesaj de de felicitare transmis de Putin, președintele rus spune ca iși dorește un dialog constructiv intre…

- Presedintele rus Vladimir Putin i-a transmis omologului sau sirian Bashar al-Assad intr-o felicitare de Anul Nou ca Rusia va continue sa sprijine eforturile Siriei de a-si apara suveranitatea, a anuntat sambata Kremlinul, potrivit Reuters. Putin a subliniat ca Rusia "va continua sa acorde…

- Decizia Statelor Unite ale Americii de a livra arme Ucrainei este periculoasa pentru ca va incuraja Kievul sa foloseasca forta in conflictul din estul Ucrainei, au declarat sambata oficiali rusi, potrivit Reuters. Statele Unite au anuntat vineri ca vor intari ajutorul acordat Ucrainei in domeniul…