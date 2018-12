Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila si o parte dintre ministri se afla, la momentul transmiterii stirii, in biroul lui Liviu Dragnea de la Camera Deputatilor. Intalnirea are loc inaintea dezbaterii si votarii motiunii de cenzura intitulata „Ajunge! Guvernul Dragnea-Dancila, rusinea Romaniei”.

- Motiunea de cenzura depusa de Opoziție la adresa Guvernului PSD-ALDE a fost prezentata luni dupa-amiaza in Parlament. In mod poate surprinzator, documentul a fost citit de catre deputatul PNL de Timiș Pavel Popescu. Dezbaterea și votul pe moțiune se vor face joi, de la ora 10. The post Deputatul PNL…

- Liderul deputatilor PNL, Raluca Turcan, a anuntat, miercuri, ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila va fi depusa vineri, astfel incat documentul, semnat de 163 de parlamentari, sa fie citit luni in plenul reunit al Legislativului, iar joi sa fie votat. „Motiunea de cenzura este cel mai…

- Aflat la Bruxelles, pentru a participa la Consiliul European, in ziua in care Opozitia a depus la Parlament motiunea de cenzura la adresa Guvernului Dancila, presedintele Iohannis a facut referire la acest demers. “Motiunea de cenzura este principalul instrument al Opozitiei in Parlament. Ar fi chiar…

- Opozitia va inregistra motiunea de cenzura vineri la Parlament, a anuntat, miercuri, presedintele USR, Dan Barna. ‘Motiunea de cenzura este necesara si asteptata pentru societatea din Romania si pentru situatia actuala in care se afla tara noastra. Dupa cum ati vazut de cateva saptamani, exista o coordonare…

- Lideri opozitiei au decis luni, 10 decembrie, ca motiunea de cenzura impotriva Guvernului Dancila sa fie depusa in Parlament mierucuri, 12 decembrie.Motiunea va fi semnata de PNL, USR, PMP si Pro Romania. Stire in curs de actualizare.

- Senatorul PMP Traian Basescu a indemnat din nou partidele din Opoziție sa incerce depunerea unei moțiuni de cenzura in Parlament impotriva Guvernului Dancila, precizand ca este ultimul moment cand demersul ar avea șanse de reușita, potrivit Mediafax.

- Senatorul PMP Traian Basescu a indemnat din nou partidele din Opozitie sa incerce depunerea unei motiuni de cenzura in Parlament impotriva Guvernului Dancila, precizand ca este ultimul moment cand demersul ar avea sanse de reusita.