VOT moțiune. Dăncilă: Tăriceanu și-a asigurat un apus de carieră lamentabil Dancila l-a acuzat pe Tariceanu ca a pus umarul la aceasta moțiune și a vorbit despre finalul de cariera politica al fostului aliat PSD. „Il avem pe domnul Tariceanu. A pus și el umarul acestui demers sortit eșecului, așa cum a putut, fugind de la guvernare și sacrificand partidul sau intr-o bataie de joc incredibila la adresa romanilor care l-au votat in 2016. Cu toata experiența domnului Tariceanu, el a cazut in mod rușinos in capcana lui Victor Ponta și și-a asigurat un apus al carierei politice lamentabil. Era totuși un destin predictibil pentru ca asta li se intampla celor care… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

