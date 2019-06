"Se discuta foarte mult pe tema asta. Și este foarte important: vreo 2 milioane de romani din diaspora nu pot vota, la care se adauga 1 milion de romani din țara care au domiciliul in alt loc decat unde traiesc (și nu pot vota la parlamentare și locale cu modelul actual). Pana nu se rezolva problema asta, PSD va ramane puternic (și opoziția va lua un scor mult mai mic decat in 26 Mai la locale și parlamentare - doar din cauza blocarii dreptului la vot). Votul electronic este ideal, motiv pentru care USR a și depus un proiect in Parlament, insa implementarea sa cu toate sistemele care reduc…