- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu a avut o reactie scurta, miercuri, in urma votului din Comisia LIBE a Parlamentului European pentru Laura Codruta Kovesi. Liderul ALDE consider ca este o demonstratie perfecta a modului "cum intervine factorul politic in aceasta alegere". "Este o exemplificare…

- "Inteleg ca la nivel european se poate prin votul politic, in Romania inteleg ca nu se poate. Nu am spus ca ma nemultumeste (rezultatul votului din comisia LIBE din Parlamentul European - n.r.). Sa-i ancheteze pe toti de acolo cum i-a anchetat in Romania", a afirmat Manda, despre votul din Parlamentul…

- “M-am bucurat mereu de succesul oricarui roman. Ii doresc succes, a declarat președintele instanței supreme”, la finalul bilanțului de activitate de la Ministerul Public. Laura Codruța Kovesi a caștigat votul in Comisia LIBE pentru șefia Parchetului European. Fosta șefa a DNA a obținut 26 de voturi,…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a obtinut miercuri cele mai multe voturi in Comisia LIBE a Parlamentului European, dupa audierile de marti pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Parchetului European. Laura Codruta Kovesi a primit 26 de voturi, fiind urmata…

- Laura Codruța Kovesi a obținut 26 voturi miercuri in comisia pentru libertați civile și justiție (LIBE) a Parlamentului European, clasandu-se pe locul intai pentru ocuparea poziției de procuror-șef al Parchetului European. Pe locul doi s-a clasat Francois Bohnert (Franța) cu 22 voturi, iar pe trei Andres…

- Comisia pentru libertati civile (LIBE) din Parlamentul European se reuneste miercuri pentru a vota candidatul care va fi sustinut pentru sefia Parchetului European, dupa ce cei trei - Laura Codruta Kovesi, Jean-Francois Bohnert si Andres Ritter - au...

- Europarlamentarul PPE Cristian Preda a dezvaluit, miercuri dimineața, ca Laura Codruța Kovesi a caștigat votul in comisia CONT datorita votului sau. Intr-o postare in care a povestit ”Ce nu s-a vazut la televizor cand a fost audiata LCK”, Preda spune ca el a votat in locul unui coleg care a lipsit și…

- Fosta sefa a Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), Laura Codruta Kovesi, a obtinut marti seara cele mai multe voturi, 12, in Comisia pentru control bugetar (CONT) a Parlamentului European, dupa audierile pentru ocuparea functiei de procuror-sef al Parchetului European. Laura Codruta Kovesi a primit…