- Majoritatea deputatilor greci au aprobat vineri seara viitoarea aderare a Macedoniei de Nord la NATO, ultima etapa a acordului greco-macedonean asupra schimbarii numelui micului stat vecin din Balcani, relateaza AFP preluata de Agerpres. Parlamentul de la Atena a votat pentru ratificarea "protocolului…

- Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, si-a exprimat vineri satisfactia dupa aprobarea de catre parlamentul grec a noului nume al Macedoniei, care, in opinia sa, va permite "consolidarea pacii si securitatii" in Balcani, relateaza AFP. "Punerea in aplicare a acordului" incheiat intre…

- Zeci de mii de persoane s-au adunat duminica in centrul Atenei pentru a protesta impotriva acordului privind noul nume al Macedoniei, pe care parlamentul elen ar urma sa il ratifice in curand, relateaza AFP, citat de Agerpres.Au avut loc cateva ciocniri intre politisti si circa 30 de manifestanti…

- Dupa destramarea Iugoslaviei, numele acestui mic stat din Balcani a fost subiectul unor dispute interminabile cu Grecia vecina. Parlamentul de la Skopje a votat vineri seara tarziu, modificarile constitutionale cu varianta finala, agreata si de Guvernul de la Atena.

- Cancelarul german Angela Merkel incepe joi seara o vizita de 24 de ore la Atena, in timpul careia se va intalni cu premierul Alexis Tsipras, a carui coalitie guvernamentala se afla in fata unui test inainte de un posibil vot al Parlamentului grec in legatura cu noul nume al Macedoniei, relateaza…

