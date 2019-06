Stiri pe aceeasi tema

- Cei doi, considerati figuri marcante ale AKP (Partidul Justitiei si Dezvoltarii), la putere in Turcia din 2002, au formulat critici intr-un mesaj postat marti seara pe Twitter. Gul, care a fost presedinte in perioada 2007-2014, a comparat anularea, luni, de la Consiliul suprem electoral (YSK) a victoriei…

- Fostul premier Binali Yildirim va candida din nou la primaria Istanbulului, din partea formatiunii politice de guvernamant, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), a anuntat marti presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, intr-o declaratie de presa preluata de Reuters potrivit Agerpres. …

- Presedintele turc Repept Erdogan nu poate concepe sa piarda Istanbulul, centru economic si simbol al Turciei. Dupa ce candidatul opozitei, Ekrem Imamoglu, a fost declarat invingator in urma alegerilor din 31 martie, acum autoritatile turce au stabilit legaturi intre o "organizatie terorista" si responsabili…

- Totusi, YSK trebuie inca sa decida asupra principalei solicitari din partea Partidului Justitiei si Dezvoltarii (AKP), prin care acesta cere o reluare a scrutinului municipal de pe 31 martie de la Istanbul, invocand alegatii de fraude.Sambata, formatiunea AKP a presedintelui Recep Tayyip…

- Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP) a depus sambata o a doua contestatie pentru anularea alegerilor municipale la Istanbul si repetarea scrutinului pierdut in urma cu trei saptamani, invocand mii de buletine de de vot ale unor alegatori care nu ar fi avut drept de vot ca urmare a unor decrete…

- Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a suferit o infrangere majora in alegerile locale, alaturi de partidul sau, AKP, pierzand Ankara, pentru prima data dupa 2001 și foarte probabil și Istanbulul. Erdogan, care a dominat politica turca de cand a preluat puterea cu 16 ani in urma și și-a condus…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a acuzat vineri Europa si SUA ca "intervin" in afacerile interne ale Turciei, dupa comentariile lor privind alegerile municipale de duminica, in urma carora partidul sau este in pericol sa piarda primariile din Istanbul si Ankara, relateaza AFP. "America si Europa,…

- Presedintele turc Recep Tayyip Erdogan a asigurat joi ca el se afla la carma economiei turce, intr-un context in care formatiunea sa, Partidul Justitiei si Dezvoltarii (AKP), aflat la guvernare din 2002, se confrunta cu posibile pierderi la alegerile locale de duminica, din cauza problemelor economice,…