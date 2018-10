Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Afacerilor Externe (MAE) anunta ca votul la referendumul national pentru revizuirea Constitutiei a inceput in afara tarii, la Auckland, Noua Zeelanda, urmand sa fie deschise sectiile de vot din Australia.

- La ora 21.00, ora Romaniei, a inceput votul in strainatate pentru referendumul privind revizuirea Constitutiei din 6-7 octombrie. Primii care voteaza sunt romanii din Auckland, Noua Zeelanda, a anuntat Ministerul Afacerilor Externe.

- MAE anunta ca a fost suplimentata lista sectiilor de votare din strainatate, in urma solicitarilor facute de comunitatea de romani din Spania infiintandu-se o noua sectie in Valencia.Din cele 378 sectii de votare infiintate, 192 vor fi organizate pe langa misiunile diplomatice, oficiile…

- Ministrul Afacerilor Externe a publicat lista sectiilor de votare din strainatate pentru referendumul national pentru revizuirea Constitutiei din 6 si 7 octombrie 2018.Potrivit documentului, in toata lumea vor fi deschise 377 de secții de votare pentru romanii din strainatate. Vezi…

- Lucrarile unui simpozion international privind limba si cultura romana in perioada celor o suta de ani de la Marea Unire din 1918 si pana in prezent debuteaza miercuri la Iasi, in organizarea Institutului de Filologie Romana "A. Philippide" - Filiala din Iasi a Academiei Romane si Asociatiei Culturale…

- Peste jumatate dintre romani (55%) si-au exprimat dorinta de a lucra in afara granițelor, in top 10 tari unde si-ar dori sa lucreze fiind alese state precum Germania, Marea Britanie, Franta, Elvetia, Statele Unite, Canada, Austria, Spania, Belgia si Italia, conform celui mai recent studiu realizat la…

