- "Am avut o solicitare din partea vicepresedintelui Senatului, Alina Gorghiu, referitoare la asistenta din partea Comisiei de la Venetia pe Codul penal si Codul de procedura penala. Aici au fost puncte de vedere diferite. Eu am mentionat faptul ca Parlamentul trebuie sa isi asume disponibilitatea…

- Liberalii vor cere conducerii Parlamentului sa solicite Comisiei de la Venetia asistenta in procesul de elaborare a modificarilor la Codurile penale, a anuntat luni presedintele PNL, Ludovic Orban. "Am luat decizia in BEx de a ne adresa Birourilor permanente ale celor doua Camere pentru…

- Alina Gorghiu a anunțat ca luni PNL va depune proiectul de lege pentru transpunerea recompandarilor Comisiei de la Veneția pe legile Justiției, in momentul de fața Codul penal și cel de procedura penala fiind facute „harcea-parcea”, relateaza Mediafax.

- "Luni vom depune proiectul de lege care sa transpuna toate recomandarile Comisiei de la Venetia si pe legile Justitiei si pe Codul penal si pe Codul de procedura penala. Ma astept sa il vad pe domnul Iordache spasit de data aceasta si sa vina cu capul in pamant sa isi ceara scuze, ca toate aberatiile,…

- "Vineri si sambata a avut loc la Venetia dezbaterea asupra celor doua rapoarte, vor aparea in cursul zilei de astazi sau probabil maine concluziile la cele doua rapoarte, unul care vizeaza legile Justitiei, celalalt care vizeaza Codul penal si Codul de procedura penala. Eu am participat acolo si…

- Iata ce mesaj a transmis Alina Gorghiu: "Spuneam acum 2 zile ca diagnosticul Comisiei de la Veneția va fi devastator! I-a lovit din plin pe cei din PSD-ALDE (trebuie modificate toate amendamentele la codul penal și codul de procedura penala), deși au avut toate avertismentele și semnele ca acest…

- Presedintele Senatului, Calin Popescu-Tariceanu, considera ca este de resortul Comisiei speciale pentru modificarea legilor Justitiei sa vina cu un set de propuneri care sa puna in acord Codul penal si Codul de procedura penala cu deciziile CCR. Intrebat daca i se poate acorda in continuare…

- "Domnul ambasador a ratat ocazia de a tacea cand trebuia sa o faca si astazi, cand trebuia sa vorbeasca, a ratat ocazia sa ne dea niste explicatii, nu neaparat convingatoare, dar macar sa raspunda cat de cat la intrebarile pe care si eu si colegii le-am adresat si la care a evitat aproape in totalitate…