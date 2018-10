Stiri pe aceeasi tema

- Parlamentul Macedoniei a votat vineri noaptea in favoarea schimbarii numelui tarii, lansand o procedura de modificare a Constitutiei, transmite dpa. Toti cei 80 de parlamentari prezenti au votat pentru, reusind astfel sa se atinga pragul de doua treimi cerut pentru initierea oricarei schimbari in legea…

- Parlamentul de la Skopje decide luni daca ratifica sau nu acordul cu Grecia privind redenumirea statului Macedonia in 'Republica Macedonia de Nord', transmite AFP. Batalia legislativa se anunta dificila pentru premierul social-democrat macedonean Zoran Zaev, care a incheiat in iunie acest acord…

- Guvernul de la Skopje a adoptat luni un proiect de lege cu privire la schimbarea numelui tarii in Macedonia de Nord - asa cum a fost convenit cu Grecia - si l-a inaintat parlamentului spre adoptare, dar rezultatul votului este inca incert, transmit dpa si Reuters preluata de Agerpres. Potrivit…

- Premierul grec Alexic Tsipras si-a exprimat sustinerea fata de omologul sau macedonean Zoran Zaev in vederea implementarii acordului incheiat intre tarile lor asupra impartasirii numelui Macedonia, a declarat o sursa guvernamentala pentru AFP.Intr-un apel telefonic, Tsipras a salutat ”hotararea…

- Mai multe mii de macedoneni au luat parte duminica la un mars in centrul capitalei Skopje pentru a-si exprima sustinerea fata de aderarea la NATO si Uniunea Europeana si pentru schimbarea numelui tarii, transmite Reuters, potrivit Agerpres. "UE si NATO reprezinta drumul sigur, pentru noi nu…

- Fara a iesi prea mult in evidenta, data fiind multitudinea de subiecte ce au captat in ultima vreme atentia presei europene, acordul greco-macedonean privind modificarea numelui republicii post-iugoslave si deblocarea procesului de integrare a acesteia in NATO si UE a fost, totusi, unul dintre evenimentele…