- Parlamentul European va vota, in ședința de plen din 14 noiembrie, rezoluția privind statul de drept in Romania, conform proiectului de agenda publicat pe site-ul instituției europene.Potrivit agendei publicate pe site-ul Parlamentului European, in ședința plenului PE care va avea loc la Strasbourg…

- Parlamentul European ar urma sa voteze pe 14 noiembrie, in cadrul plenarei de la Strasbourg, rezoluția privind statul de drept din Romania, potrivit proiectului de agenda publicat pe site-ul PE, dupa ce dezbaterea in acest sens a avut loc tot la Strasbourg pe 3 octombrie.

- Parlamentul European (PE) apara statul de drept peste tot - in Polonia, in Romania sau in Italia, este angajamentul si "treaba" acestei institutii, a declarat presedintele PE, Antonio Tajani, in cadrul unui briefing de presa comun cu presedintele Romaniei, Klaus Iohannis.

- Josef Weidenholzer, vicepreședintele Grupului S&D din PE, s-a declarat ingrijorat de situația politica din Romania.„Statul de drept reprezinta aerul pe care il respiram. (...) Progresele atinse s-au putut realiza pentru ca țara a cooperat in cadrul MCV cu Comisia Europeana. Daca corupția…

- Felicitari pentru ca a avut curajul de a spune adevarul despre Romania in fața intregii lumi - asta crede șeful PSD Neamț, Ionel Arsene, ca merita Viorica Dancila dupa dezbaterea din Parlamentul European. "Felicitari premierului Viorica Dancila pentru discursul de astazi din Parlamentul…

- Europarlamentarul ALDE, Norica Nicolai, a declarat, joi pentru MEDIAFAX, ca Parlamentul European amanat, pentru prima saptamana a lunii noiembrie, adoptarea rezolutiei privind statul de drept in Romania.

- Liderul Grupului Partidului Popular European din Parlamentul European, Manfred Weber, s-a declarat marti “extrem de ingrijorat de situatia din Romania”, dupa o intrevedere avuta la Bruxelles cu premierul Viorica Dancila.

- Premierul Viorica Dancila se afla la Bruxelles pentru a discuta cu liderii grupurilor politice din Parlamentul European, inaintea dezbaterii pe tema situației statului de drept in Romania, programata pentru 3 octombrie, la Strasbourg.