Vot in Consiliul Judetean Constanta pentru amenajarea miniporturilor turistice Ostrov, Capidava, Rasova si Ghindaresti

- Primarul General, Gabriela Firea, ii cere lui Cristian Busoi sa nu priveze Bucurestiul de parcari sau de masurile de imbunatatire a traficului, propuse de actuala administratie O serie de proiecte vitale pentru dezvoltarea Capitalei, menite sa continue implementarea unor mai bune servicii publice in…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta ordinara, vineri, 23 martie 2018, in sala ldquo;Remus Opreanu" a Consiliului…

- Romania va avea o harta interactiva a atractiilor turistice, realizata de Ministerul Turismului, a anunțat ministrul de resort, Bogdan Trif. „Vrem sa ne extindem in mediul online. Suntem in tratative sa avem o harta interactiva digitala pe site-ul nostru care, atunci cand intri pe Tulcea, de exemplu,…

- Consilierii locali PMP au solicitat, miercuri, adoptarea prin hotarare de Consiliu Local a declaratiei de sustinere a unirii dintre Republica Moldova si Romania precum si amenajarea unui punct unde iesenii sa poata semna documentul in cauza. Consilierii PMP Violeta Gaburici si Daniel Piftor au depus…

- In ultima sedinta de Guvern, Ministerul Turismului a promovat o Hotarare de Guvern care acorda statutul de statiuni turistice de interes national pentru patru localitati si zone turistice. Conform acestei decizii, localitatea Borsa din ...

- Consiliul Judetean Constanta, in calitate de beneficiar, a semnat, in data de 29.01.2013, contractul de finantare aferent Proiectului SE 1 1.1 PC 30 30.11.2011 "Centrul de excelenta in turism si servicii Tomisldquo;, cod SMIS 436, proiect finantat prin Programul Operational Regional 2007 2013, Axa prioritara…

- Sute de oameni au venit la standul Romaniei si s-au interesat de ofertele turistice ale tarii noastre, in prima zi de la deschiderea targului de turism de la Berlin destinat publicului larg, se arata intr-un comunicat de presa al Ministerului Turismului remis, duminica, AGERPRES. ''In prim-planul…

- Consilierii locali focșaneni au aprobat, ieri, toate proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare. Singurele discuții au fost la proiectul de hotarare privind aprobarea Raportului consultarii și informarii publicului privind documentația P.U.Z. și aprobarea…

- Consilierii locali focșaneni au aprobat, ieri, toate proiectele de hotarari aflate pe ordinea de zi a ședinței extraordinare. Au fost aprobate proiecte referitoare la finanțarea unor lucrari de investiții la infrastructura rutiera a municipiului. Este vorba de investiții finanțate…

- „In contextul asumarii de catre aproape 90 de localitati din Republica Moldova a unei declaratii de unire cu Romania, consilierii PMP vor solicita Consiliului Local al Municipiului Iasi semnarea unui document prin care Iasul sa faca pasul hotarator pentru cele doua tari, la 100 de ani de la Marea Unire",…

- Primarul Adrian Dobre a anuntat ca a doua varianta de locatie pentru proiectul spitalului municipal propusa de consilierii PSD-ALDE a picat. Edilul a declarat ca alesii locali ar fi renuntat la sustinerea celei de-a doua locatii propusa pe un teren de 15 hectare, in apropierea Hipodromului.…

- DISPOZITIE Nr. 266 din 26.02.2018 privind convocarea Consiliului Local al Municipiului Campia Turzii in sedinta extraordinara Primarul Municipiului Campia Turzii; In conformitate cu prevederile art.39 alin.(2), alin.(3), alin.(4) si

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 2 din Legea nr. 215 2001 privind administratia publica locala, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, se convoaca Consiliul local al municipiului Constanta in sedinta extraordinara, astazi, 23 februarie 2018, ora 12.00, in sala ldquo;Remus…

- Consiliul Judetean Constanta achizitioneaza "Sistem electronic de securitate, respectiv sistem control acces si sistem TVCI de interior, manopera instalare si punere in functiuneldquo;. Achizitia este directa si se realizeaza din bugetul Consiliului Judetean Constanta. La achizitia de sisteme si dispozitive…

- Consilierii locali ai PSD din municipiul Suceava au ”trantit” din nou proiectul privind amenajarea de parcari de resedinta moderne pe raza localitații. Proiectul initiat de viceprimarul Lucian Harșovschi prevede amenajarea unui numar de aproximativ 5.000 de parcari de resedinta moderne in toate cartierele…

- Bugetul municipiului Iasi a fost aprobat de alesii Consiliului Local in unanimitate de voturi • Sedinta a fost, insa una presarata cu scantei si cu un circ ieftin • Consilierii opozitiei au votat proiectul de buget, dupa ce au fost purtati cu vorba de catre restul alesilor din Consiliul Local • Amendamentele…

- In ședința Consiliului Local din 16 februarie 2018 a fost aprobat Bugetul Municipiului Baia Mare pentru anul 2018. Consilierii locali au aprobat toate proiectele incluse in lista obiectivelor de investiții pentru 2018 de primarul Catalin Cherecheș pentru dezvoltarea municipiului. Va prezentam mai jos…

- Luni la rand, administratia atat locala, cat si centrala nu a miscat niciun deget pentru rezolvarea situatiei incerte in care se afla Sala Sporturilor „Lascar Pana” si stadionul de atletism aflat in apropiere. Predate de catre Municipiu, in baza unei cereri a Ministerului Tineretului si Sportului, in…

- Consilierii judetene PNL Stelian Gima si Bogdan Bola au propus Consiliului Judetean construirea unui teatru pentru copii, investitie estimata la 2 milioane de euro. Ei au identificat si un teren din oras, situat pe malul lacului Tabacarie, in spatele Complexului Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta.…

- Primaria a finalizat proiectul de buget pe anul 2018 (VEDETI AICI PROIECTUL). In suma totala de 848 milioane lei, bugetul general al municipiului va fi supus aprobarii Consiliului Local (CL) intr-o sedinta extraordinara ce va avea loc luni. Cele mai mari investitii pe anul in curs vor consta in modernizarea…

- In conformitate cu prevederile art. 39 alin. 4 din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata, cu modificarile și completarile ulterioare, aleșii locali din Vadu Pașii sunt convocați, pentru ziua de 16.02.2018, de la ora 16.30, in ședința ordinara a Consiliului Local al comunei…

- Masini de spalat de 22 de mii de euro bucata. Este proiectul care a aprins spiritele consilierilor judeteni constanteni in sedinta ordinara de astazi. Liberalii s-au aratat nemultumiti de cerinta conducerii Unitatii de Asistenta Medico-Sociala din Agigea, pe care o acuza ca vrea cele mai scumpe masini…

- Proiect nr.18 privind constituirea de catre Consiliul Judetean Constanta a dreptului de administrare asupra unor bunuri imobile proprietate publica a Judetului Constanta in favoarea Centrului Cultural Judetean Constanta "Teodor T. Burada, a fost retras de pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului…

- Portul Constanța are o unitate sanitara care ține de Spitalul Clinic CF din localitate. Consiliul Județean Constanța a preluat recent tot Spitalul CF, care urmeaza sa fie relocat. Doar ca Portul nu poate funcționa fara clinica medicala strategica din interior, protejata de convenții internaționale,…

- Judecatorii de la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei au amanat pentru data de 23 martie dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70 de ani de inchisoare. Cea mai…

- Pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Consiliului Local Municipal Constanta, care se va desfasura joi, 15 februarie, de la ora 12.00, in sala "Remus Opreanuldquo; a Consiliului Judetean Constanta, se afla si trei proiecte de hotarare care vizeaza alocari de sume de la bugetul local pentru sportul constantean.…

- Primarul comunei Cumpana, Mariana Gaju, convoaca Consiliul Local Cumpana in sedinta ordinara, care va avea loc pe data de 16.02.2018, la ora 14.00, in sala de sedinte a Consiliului Local.Printre proiectele care vor fi supuse atentiei consilierilor locali se numara: bilantul contabil si contul de executie…

- Consiliul Local al Municipiului Buzau este convocat in sedinta ordinara pentru joi, 15 februarie 2018, ora 10.00. La intrunirea aleșilor, care va avea loc in sediul Consiliului Local al Municipiului Buzau, situat in municipiul Buzau, Piata Daciei nr. 1, in Palatul Comunal, etaj 1, sala Stan Sararu (sala…

- Cladirea Amfiteatrului ce apartine Liceului de Arta "Dimitrie Cuclin" ar putea fi demolata in scurt timp sau ar putea intra in posesia proprietarului terenului de sub aceasta daca alesii locali nu vor lua o decizie in acest sens. Problemele au aparut in urma cu mai bine de 10 ani cand terenul aferent…

- Consilierii locali dejeni sunt convocați azi la o ședința de indata, una in care se va dezbate și despagubirea persoanelor juridice care au investit sume de bani in construcția blocului V03 din Dej, ajuns acum o ruina.

- Cei 21 de alesi locali din Alba Iulia au primit, marti, in sedinta Consiliului Local tablete de ultima generatie pe care ar urma sa primeasca proiectele de hotarare. Decizia a fost aplicata anul trecut si de Consiliul Judetean Alba, insa a fost un esec deoarece doar doi consilieri folosesc tabletele…

- Consilierii judeteni constanteni au votat, ieri, acordul de colaborare prin infiintarea si functionarea punctelor de informare si promovare pentru campania nationala a consumului de carne si produse din carne provenite de la specia ovine. Secretarul judetului, Mariana Belu, a explicat ca acest acord…

- Prin adresa inregistrata la Consiliul Judetean Constanta cu nr. 1747 22.01.2018, Primaria Comunei Valu lui Traian a solicitat introducerea in programul judetean de transport a statiilor publice de calatori "Penitenciarldquo;, "Politieldquo; si "Cretoiuldquo;, care sa fie deservite de operatorii ale…

- Consilierii judeteni se reunesc astazi in prima sedinta din acest an. Unul dintre proiectele de pe ordinea de zi a sedintei vizeaza stabilirea unor tarife, taxe si taxe speciale pentru anul 2018. Consiliul Judetean Constanta are in subordine sapte institutii de cultura: Teatrul de Stat Constanta, Teatrul…

- Azi, la Inalta Curte de Casatie si Justitie a Romaniei, magistratii Silvia Cerbu, Daniel Gradinaru si Simona Cirnaru vor redeschide dosarul in care mai multi directori din Consiliul Judetean Constanta au fost condamnati in prima instanta, alaturi de cativa oameni de afaceri din Constanta, la peste 70…

- Scandal si acuzatii grave la Primaria Sectorului 6 din Bucuresti. Cei de la PSD spun ca cei din Opozitie - PNL si USR - ar fi blocat mai multe proiecte. "In ședința de indata convocata de primarul Gabriel Mutu, astazi, 25 ianuarie 2018, a fost propusa spre votare grila de salarizare a angajaților…

- Pentru prima data in acest an, consilierii locali din comuna Saligny au fost convocati, astazi, de catre primarul Ion Beiu, in sedinta ordinara. Pe ordinea de zi au fost incluse, spre dezbatere si aprobare, 13 proiecte de hotarare. Spre deosebire de alte administratii publice locale din judet, la Saligny…

- Administratia Judeteana cumpara 6 autoturisme noi, 5 cinci autoturisme pentru Consiliului Judetean Constanta si 1 unul pentru Centrul Militar Zonal Constanta. Valoarea acordului cadru este de 435.461 lei. Cuantumul garantiei de participare este Lot 1 3500 lei, Lot 2 750 lei. Data limita de depunere…

- Scandalul de la Primaria Ștefanești continua! Consilierii locali PSD Ștefanești ne-au trimis un comunicat in care iși susțin punctul de vedere in ceea ce privește proiectele care nu au fost respinse și care nu au fost duse la indeplinire de catre executiv. Reamintim ca la Primaria Ștefanești 165 de…

- Ramanerea lui Mircea Dobre ca sef la Ministerul Turismului in viitorul guvern ar fi benefica pentru industrie deoarece ne dorim continuitate, a declarat, miercuri, Alin Burcea, presedintele Asociatiei Nationale a Agentiilor de Turism (ANAT), intr-o conferinta de specialitate. "Ne-am dori,…

- Consiliul Judetean Constanta cumpara servicii de dirigentie de santier pentru urmarirea si verificarea executiei lucrarilor de iluminat peisagistic al zonei de vegetatie si al aleilor pietonale din bd. Tomis latura dinspre str. Traian . Achizitia este directa si se realizeaza din bugetul Consiliului…

- Semifinala Eurovision: salina ca varianta de criza pentru Cluj Turda este de fapt o locație de rezerva pentru semifinala Eurovision deoarece Primaria Cluj-Napoca a refuzat sa o organizeze, conform site-ului local Info Arieș. “Autoritațile locale au lasat sa se înțeleaga faptul ca organizarea…

- Anul 2018 le spune adio cozilor de la Serviciul de Permise si Inmatriculari din Constanta. Institutia functioneaza, de la inceputul anului, la Pavilionul Expozitional intr-un spatiu mai mare si, pe viitor, cu mai multi angajati. Aflat in vizita la Constanta, secretarul de stat din Ministerul de Interne…

- Consilierii judeteni sunt convocati joi, 11 ianuarie, in prima sedinta extraordinara a anului 2018. PROIECTE DE HOTARARE PRIVIND: 1. Aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local a deficitului sectiunii de dezvoltare stabilit in anul 20L7; 2. Repartizarea pe comune, orase si municipii…

- Consilierii locali au aprobat in cadrul sedintei ordinare de joi proiectul de hotarare privind stabilirea impozitelor si taxelor locale pentru anul 2018. 15 consilieri au votat "pentru", sase au fost impotriva, iar doi consilieri s-au abtinut. Primarul Decebal Fagadau a declarat la finalul…

- Cu o zi inaintea ședinței extraordinare a Consiliului local, in care au fost stabilite taxele și impozitele locale pentru anul 2018, reprezentanții Primariei anunțau, pe pagina oficiala a instituției: ”In ciuda faptului ca 2018 va fi un an dificil, administratia locala propune ca nivelul impozitelor…

- Guvernul a adoptat in august aceasta ordonanta, aratand ca agentiile de turism care isi desfasoara activitatile pe teritoriul national si comercializeaza catre consumatori persoane fizice pachete de servicii turistice sau componente ale acestora au obligatia sa asigure furnizarea serviciilor turistice…

- Consilierii locali de la Targu Jiu au respins plangerea depusa de consilierul județean Victor Banța. Liberalul a contestat hotararea Consiliului Local de la sfarșitul lunii octombrie prin care s-a constituit la nivelul primari...