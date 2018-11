Stiri pe aceeasi tema

- Comitetul Executiv al PSD a votat, luni, pentru excluderea din partid a liderului PSD Dambovița, Adrian Tutuianu, si a secretarului general al PSD, Marian Neacșu. Adrian Țuțuianu a declarat dupa votul din...

- Liderii PSD s au reunit, luni, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National CExN , transmite RomaniaTV.net. Inaintea sedintei CEx, presedintele PSD, Liviu Dragnea, a discutat in biroul sau din Parlament, cu mai multi lideri de organizatii social democrate. Mai multi lideri PSD…

- In ședința Comitetului Executiv Național al PSD s-a votat excluderea liderului PSD Dambovița, Adrian Țuțuianu și secretarului general al PSD, Marian Neacșu, din partid.Cei doi sunt acuzați ca fac parte din grupul ”puciștilor” și au facut jocuri pentru debarcarea lui Liviu Dragnea și a Guvernului.…

- Ajuns la ședința CEx a PSD, inainte de care are o intalnire cu 10 lideri de organizații ai PSD, Liviu Dragnea a declarat, conform Romania TV, ca "Astazi am mai multa treaba cu valiza". Liderii PSD se reunesc, luni, la pranz, la Palatul Parlamentului, in sedinta Comitetului Executiv National…

- Senatorul PSD Adrian Tutuianu a declarat luni ca nu va pleca din PSD, chiar daca va fi dat afara de presedintele partidului, si a adaugat ca are sprijinul colegilor din organizatia Dambovita si celor care au semnat scrisoarea impotriva lui Liviu Dragnea. Intrebat la Parlament daca este adevarat ca va…

- "Eu cred ca excluderea din partid trebuie sa fie o situatie extrema, si nu o sanctiune de care sa uzam ori de cate ori cineva are o pozitie sau o exprimare care nu convine celei oficiale (...) Eu militez pentru unitatea PSD. Ca urmare, sper ca cei care vorbesc de excluderea mea, a doamnei Firea sau…

- Intrebata daca se impune sanctionarea lui Tutuianu, Plumb a raspuns ca depinde in ce context au fost facute aceste declaratii."PSD este un partid deschis, democratic, exista puncte de vedere, optiuni. Daca in Comitetul Executiv se ia o decizie cu o majoritate de voturi sau unanimitate,…

- Vicepresedintele PSD Gabriela Firea a declarat, vineri, inaintea CEx, ca ea crede ca se va propune excluderea sa din partid si ca se urmareste sa fie dati afara din Guvern Paul Stanescu si Tudorel Toader, pentru ca il incomodeaza pe Liviu Dragnea, titreaza News.ro. ”Am ajuns la executii publice, la…