Stiri pe aceeasi tema

- Doi consilieri PNL, suparati ca cei doi oameni au fost dati afara de la o sedinta publica, au cerut socoteala executivului, moment in care au fost si ei evacuati. La ultima sedinta de CL Moreni, din 29 noiembrie, s-a votat cresterea taxelor si impozitelor locale cu 15%. Moreni este unul dintre cele…

- Dupa ce a fost, in cursul acestei dimineti, in fata senatorilor juristi – intre timp aflandu-se ca la nivelul Comisiei Juridice s-a decis amanarea luarii unei decizii pana saptamana viitoare – al doilea om in stat a iesit in fata presei demontand acuzatiile procurorilor in cauza in care DNA-ul cere…

- Senatorul liberal Florin Cițu susține, intr-o postare pe pagina sa de Facebook, ca anunțul agenției de evaluare Fitch Ratings de vineri arata prabușirea economiei, iar ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, ar trebui sa demisioneze.„Rating-ul agenției Fitch confirma dezastrul bugetar…

- Senatorul PNL, Florin Cițu, a avertizat, sambata, pe Facebook, pe cei care lucreaza cu sau pentru Fondul Suveran de Dezvoltare și Investiții ca risca sa piarda tot, fiindca FDSI ar putea fi desființat pentru ca e neconstituțional.„OUG care reglementeaza fondurile suverane de investiții este…

- "Acesta se numeste jaf! Dancila si Teodorovici, impinsi de la spate de Dragnea si sub privirea ingaduitoare a lui Tariceanu, au savarsit cea mai mare samavolnicie impotriva Romaniei, emitand ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii", a scris Basescu pe Facebook. Potrivit…

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat vineri ca ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii reprezinta "cea mai mare samavolnicie impotriva Romaniei". "Acesta se numeste jaf! Dancila si Teodorovici, impinsi de la spate de Dragnea si sub privirea ingaduitoare…

- Senatorul PMP Traian Basescu a afirmat vineri ca ordonanta de urgenta privind infiintarea Fondului Suveran de Investitii reprezinta ‘cea mai mare samavolnicie impotriva Romaniei’. ‘Acesta se numeste jaf! Dancila si Teodorovici, impinsi de la spate de Dragnea si sub privirea ingaduitoare a lui Tariceanu,…