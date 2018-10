Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Klaus Iohannis va susține maine, de la tribuna Parlamentului European de la Strasbourg, cel mai important discurs politic de reprezentare europeana și externa a Romaniei, urmand sa prezinte viziunea tarii noastre privind viitorul Europei. ​ „Este un moment foarte important pentru…

- Obiectele din plastic de unica folosinta precum farfuriile, tacamurile, paiele sau betisoarele pentru urechi, care reprezinta peste 70% din deseurile marine, vor fi interzise pana in 2021 pe piata UE, conform unui raport adoptat miercuri de Comisia de Mediu (ENVI) a Parlamentului European, informeaza…

- Viorica Dancila a fost extrem de aspru criticata in Parlamentul European de reprezentantul grupului partidului Popular European. Eurodeputatul spaniol Esteban Gonzalez Pons a vorbit despre ”reacția extrema” a Guvernului roman la manifestația diasporei din 10 august și i-a cerut Vioricai Dancila sa asculte…

- Prim-ministrul Romaniei, Viorica Dancila, a avut miercuri, 3 octombrie 2018, la Strasbourg, o intrevedere cu președintele Parlamentului European, Antonio Tajani. Discuțiile celor doi oficiali s-au concentrat pe aspecte legate de pregatirea și exercitarea de catre Romania a Președinției Consiliului UE,…

- Eurodeputata Renate Weber, din grupul ALDE, a declarat miercuri, la Strasbourg, pentru Agerpres, ca intelege foarte bine ca abaterile de la statul de drept, incalcarile democratice si ale drepturilor omului trebuie sanctionate, dar a precizat ca nu stie daca articolul 7 din Tratatul de la Lisabona…

- Momente tensionate in plenul Parlamentului European in timpul dezbaterii dedicate situatiei din Ungaria. Deputatii europeni au discutat la Strasbourg raportul Sargentini privind respectarea statului de drept, a drepturilor si libertatilor fundamentale in Ungaria sub guvernarea lui Viktor Orban.

- Un important producator de bere a propus o solutie benefica pentru reducerea poluarii cu plastic a mediului inconjurator provocata de ambalajele utilizate la baxuri, relateaza joi Press Association. Promovata drept o premiera mondiala, solutia propusa de compania daneza Carlsberg consta…