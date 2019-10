Vot Guvern Orban. Olguța Vasilescu: Se tăvălesc în chinuri ”Se tavalesc in chinuri... Se dovedește ca, in afara de lozinci, toate partidele astea adunate la un loc nu au pus pe masa un program de guvernare decent. Și-au luat țara inapoi și acum nu știu ce sa faca cu ea!” scrie Lia Olguța Vasilescu pe Facebook, unde a adaugat urmatorul mesaj: Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol: dcnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Viorica Dancila a mers, sambata seara, la nunta președintelui Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, impreuna cu alți lideri ai PSD. Șefa Guvernului a fost chiar filmata jucand in hora, clipul fiind postat pe contul de Facebook al fostului ministru Doina Pana. ”Avem deosebita onoare…

- "Iar nu sunt bani de pensii si salarii? Baietasul asta o avea idee ca am eliminat deficitul de la fondul de pensii prin transferul contributiilor? Cica nici voucherele nu ar mai fi bune, iar bugetarii "sinecuristi" trebuiesc concediati... Aud ca vor sa il puna ministru la Finante! Popcorn!????",…

- „Ce contesta opoziția? ⁃ Ca Viorica Dancila i-a incurajat pe colegi sa profereze mesaje naționalist-șovine... O prostie, in mod evident, dar ei nu trebuie sa și probeze orice scriu acolo; ⁃ Ca nu s-a demarat niciun proiect major pentru infrastructura romaneasca și ca nu s-au dat bani…

- Suprafata irigata din Romania a crescut de la 300.00 de hectare in 2016 la peste un milion de hectare in 2019, anunța Olguța Vasilescu pe Facebook. „Cred ca este relevanta comparația”, susține Vasilescu, luand peste picior Opoziția care nu are un program de guvernare.„Cand am venit la guvernare,…

- Incepand cu 1 septembrie, peste 120.000 de buzoieni se vor bucura de pensii mai mari. Este data la care a intrat in vigoare un nou punct de pensie, majorat la 1.265 de lei. Si pensiile minime au crescut. Valoarea punctului de pensie a fost majorata cu 15%, respectiv de la 1.100 de lei la 1.265 de lei,…

- "De astazi cresc din nou pensiile din sistemul public si vor veni marite chiar de luna aceasta, nu de luna viitoare, asa cum eronat am citit pe unele site-uri. In primul rand, avem cresterea punctului de pensie cu 15 la suta, fata de luna precedenta, fiind si prima majorare care se face pe noua lege…

- "Blokanis anunta guvern de tranzitie! Adica, mai pe romaneste, nici PNL, nici USR nu vor sa isi asume guvernarea. Trebuie iar tehnocrati in guverne ZERO, cum a fost cel cu Cioloș. Altii mai curajosi nu a gasit in jur... Jenanta e si pozitia fata de Dana Garbovan pe care, recent, o chema la consultari,…

- Alexandru Cumpanașu, unchiul fetei care ar fi fost rapia, sechestrata și ucisa de monstrul Gheorghe Dinca, a postat, joi dupa-amiaza, pe pagina sa de Facebook, un mesaj despre barbatul banuit ca ar fi criminal in serie.Alexandru Cumpanașu a publicat și fotografia unui presupus complice al…