Stiri pe aceeasi tema

- Liderul PSD Viorica Dancila a declarat marți seara, la B1TV, ca parlamentarii social-democrați vor suporta „consecințele” daca vor susține la vot guvernul Ludovic Orban, dupa ce parlamentarii PSD care au votat la moțiune au fost excluși din partid.„E o decizie pe care am luat-o, toți președinții…

- Președintele liberalilor ar avea cate trei nume pentru fiecare dintre cele 16 ministere din viitorul Executiv, au adaugat sursele citate. Președintele Klaus Iohannis a avut, incepand de vineri, mai multe randuri de consultari cu partidele parlamentare in vederea formarii noului Guvern. Șeful…

- Presedintele Klaus Iohannis va avea, astazi, o noua runda de consultari cu liderii partidelor din actuala Opoziție politica in vederea formarii unui nou guvern. La finalul discuțiilor, Klaus Iohannis este așteptat sa anunțe numele celui insarcinat sa alcatuiasca o echipa executiva. Cel mai probabil,…

- In asteptarea desemnarii noului premier... Palatul Cotroceni. Foto: Arhiva/ presidency.ro Presedintele Klaus Iohannis urmeaza sa anunte marti numele premierului desemnat. Alte doua zile de consultari la Cotroceni, de data aceasta doar cu presedintii partidelor parlamentare, au fost programate…

- Ludovic Orban a anunțat ca a strans aproape 240 de semnaturi pentru moțiunea de cenzura ce ar putea demite guvernul condus de Viorica Dancila. Victor Ponta spune ca șansele ca guvernul sa pice sunt la limita, insa balanța ar putea fi inclinata chiar de parlamentarii PSD.Fostul premier a anunțat,…

- Premierul Viorica Dancila a spus joi ca așteapta ca președintele Klaus Iohannis sa vina cu o decizie care sa arate ca vrea o Romanie in care Guvernul funcționeaza așa cum ar trebui. Presedintele Klaus Iohannis sustine joi, la ora 18:00, la Palatul Cotroceni, o declaratie de presa. „Nu am mai discutat…

- Presedintele Klaus Iohannis va sustine, joi, incepand cu ora 18.00, o declaratie de presa, la Palatul Cotroceni. Este a doua iesire a sefului statului, dupa ce, miercuri, acesta a acuzat Guvernul ca nu a luat masurile cerute insistent, dupa cazul Caracal. Libertatea va trasmite in timp real declaratiile…

- Președintele Klaus Iohannis a declarat marti la Palatul Cotroceni ca in sedinta CSAT a atentionat-o pe premierul Viorica Dancila ca Guvernul incalca legea in privinta construirii de autostrazi.„In sedinta de azi am aprobat ca proiectul autostrazii Ploiesti - Brasov sa fie declarat obiectiv…