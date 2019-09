Vot dispora. Iohannis: Am promisiunea ministrului afacerilor externe

Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca are promisiunea ferma a ministrului afacerilor externe ca, la urmatorul scrutin, lucrurile vor fi "mult mai bine organizate" in sectiile de vot din diaspora. Prezent la The Liederkranz of New York City, pentru lansarea cartii "EU.RO - Un dialog deschis despre…

- Trimisul special al AGERPRES, Irinela Visan, transmite: Presedintele Klaus Iohannis a declarat ca are promisiunea ferma a ministrului afacerilor externe ca, la urmatorul scrutin, lucrurile vor fi "mult mai bine organizate" in sectiile de vot din diaspora. Prezent la The Liederkranz of…

- Potrivit agendei sefului statului, interventia va fi sustinuta la ora 16,15 (ora Romaniei). Tot miercuri, presedintele Iohannis va participa la Forumul Politic la Nivel Inalt pe tema 'Accelerarea implementarii Agendei 2030 pentru Dezvoltare Durabila', unde va sustine o interventie in cadrul sesiunii…

- ​PNL își va asuma o evaluare în administrația publica imediat ce va veni la Guvernare și „cu siguranța, vor pleca oameni”, a declarat șeful liberalilor, Ludovic Orban, la interviurile HotNews.ro LIVE. Potrivit acestuia aparatul administrativ a devenit supradimensionat din cauza…

- Președintele american Donald Trump i-a surprins pe jurnaliștii prezenți la Casa Alba prin decizia de a raspunde întrebarilor, deși acest moment nu era prevazut în agenda întâlnirii.

- Presedintele USR, deputatul Dan Barna, critica numirea noilor ministri de la Interne si Externe, despre care spune ca sunt "oameni incompetenti", conform Agerpres.Citește și: DOLIU in PSD - Unul din cei mai INFLUENȚI foști LIDERI s-a stins din viața "Este o decizie pe care presedintele…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, spune ca cetatenii romani din afara granitelor tarii au acelasi drept de vot ca si rezidentii din Romania, iar obligatia autoritatilor este sa garanteze cetatenilor dreptul de vot. ”Aici nimic nu este negociabil”, spune noul ministru de Externe, potrivit news.ro.Intr-o…

- Intrebat daca este surprins de numirea noilor miniștri, analistul politic Bogdan Chirieac a raspuns: ”Da, este surprinzator pentru ca, de un an și jumatate, domnul președinte Iohannis este intr-o greva prezidențiala și nu exista lege sau inițiativa a Guvernului, fie ca e vorba de remaniere…