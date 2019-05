Doresc sa-mi exprim regretul si sa cer scuze tuturor romanilor din diaspora care nu au putut sa-si exercite dreptul de vot sau care au fost obligati sa stea la coada ore intregi pentru a putea vota. In pofida masurilor luate de Ministerul Afacerilor Externe privind cresterea numarului sectiilor de votare din strainatate, care au ajuns la 441, procesul de votare in mai multe state, in special in Europa, nu s-a desfasurat in conditii bune sau satisfacatoare.



In consecinta, am dispus o ancheta in tarile in care s-au semnalat situatii regretabile, pentru a stabili cauzele si masurile necesare…