Vot deschis pentru brașoveni! A patra ediţie „Top 100 Branduri” (Social) Brașovenii au ocazia sa voteze cele mai puternice branduri prezente in orașul nostru, in cadrul celei de-a patra editii a Top 100 Branduri! Revista fwdBV, impreuna cu agentia de branding Brandberry, organizeaza, pana pe 15 noiembrie 2019, pentru al patrulea an consecutive, Topul celor mai puternice branduri brasovene. Top 100 cele mai puternice branduri brasovene este un demers care... Citeste articolul mai departe pe www.brasovultau.ro…

