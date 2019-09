Stiri pe aceeasi tema

- Calin Popescu Tariceanu s-a aratat surprins, luni, de decizia PSD de a-l propune pe Teodor Melescanu, senator ALDE, pentru sefia Senatului. Daca initial a catalogat informatia drept "un zvon", ulterior, Tariceanu s-a aratat deranjat si a anuntat ca nu comenteaza decat dupa ce Melescanu ii va confirma…

- "Sentimentul dansei este ca lucrurile merg bine. Doamna Dancila mi-a spus lucrurile merg bine. Prima opțiune nu a fost sa cedez. Doamna Dancila a spus ca s-a dus in țara și a fost intampinata cu caldura. Eu ma duc personal fara SPP, fara nimic și e ușor sa vezi reacțiile oamenilor", a spus Calin…

- Conducerea centrala a PSD se va reuni, luni, de urgenta, intr-o sedinta de Comitet Executiv, de la ora 17.00. Intalnirea are loc in contextul in care ALDE vrea sa iasa de la guvernare si sa incheie o alianta cu Pro Romania. Calin Popescu Tariceanu si Victor Ponta au discutat despre alianta ALDE-ProRomania.…

- Minisrii ALDE vor demisiona maine din Guvern, iar Calin Popescu Tariceanu va pleca din fruntea Senatului, ca urmare a deciziei de a rupe coalitia cu PSD. ALDE va inchega o noua alianta politica cu ProRomania, cele doua partide urmand sa-l sustina la prezidentiale pe actorul Mircea Diaconu. PSD nu mai…

- ”Ioan Mircea Pascu, politician cu experiența și fost vicepreședinte al Comisiei pentru Afaceri Externe a PE, a fost propus de Guvernul Romaniei sa ia locul Corinei Crețu in postul de comisar european, pana la finalul mandatului actualei Comisii Europene. Dl. Juncker nu s-a putut opune, deși ar fi…

- Premierul Viorica Dancila a declarat, marti seara, ca Executivul isi va continua programul de guvernare si ca o evaluare a modului de indeplinire a acestuia va fi efectuata in luna iulie, dupa congresul PSD, tot atunci urmand sa se decida daca este cazul unei remanieri. "Se implinesc sase luni in acest…

- Moțiunea de cenzura a opoziției nu a reușit sa stranga numarul de voturi necesare pentru a darama Guvernul condus de Viorica Dancila. Opoziția a reușit sa stranga doar 200 voturi din numarul necesar de 233 pentru a inlatura Guvernul. Au fost și 7 parlamentari care au votat impotriva. Pentru moțiune…

- A inceput ședința reunita a Camerei Deputaților și Senatului in care se va dezbate și se va vota moțiunea de cenzura pentru care opoziția are nevoie de 233 de voturi in vederea adoptarii ei și demiterii automate a intregului Guvern.In sala de plen se afla, momentan, doar 281 de parlamentari,…