- Senatorii UDMR o vor vota pe Alina Gorghiu pentru presedintia Senatului, pozitia Uniunii fiind aceea ca trebuie depusa cat mai repede motiunea de cenzura."Astazi se voteaza presedintele Senatului. UDMR nu sustine candidatul propus de PSD, Teodor Melescanu. Senatorii Uniunii vor vota candidatul…

- Candidatul PNL-UDMR la șefia Senatului, Alina Gorghiu, a avut un schimb de replici cu președintele interimar al Senatului, Șerban Valeca (PSD). Gorghiu a vrut sa iși prezinte candidatura și s-a certat cu Valeca.Ea l-a facut pe candidatul PSD, Teodor Meleșcanu, un „traseist” și ca ii este rușine…

- Calin Popescu Tariceanu a acuzat, marți, ca PSD vrea sa aplice o lovitura sub centura pentru ALDE cu privire la propunerea lui Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului, în contextul în care formațiunea îl va propune Iani Popa, iar ”regulamentul spune clar ca…

- „Un atac, o lovitura sub centura pe care doamna Dancila, impreuna cu colegii ei, vrea sa o aplice ALDE. Decizia luata in ALDE a fost ca ALDE sa aiba o propunere in persoana colegului nostru Iani Popa. Ne vom trezi in situația nefireasca de a avea doua propuneri pentru funcția de președinte, amandoua…

- UPDATE, ora 13:55 – Teodor Melescanu – sustinut de PSD, Alina Gorghiu – propusa de PNL si Ion Popa de la ALDE sunt cei trei candidati care vor cere marti, in plen, votul senatorilor pentru a fi alesi ca presedinte al Camerei superioare a Parlamentului. Grupul PSD, care numara 68 de membri, il sustine…

- Senatul iși va alege conducerea in plenul de marți, dupa demisia lui Calin Popescu Tariceanu. PSD il propune pe Teodor Meleșcanu pentru funcția de președinte al Senatului, in timp ce ALDE il susține pe Ion Popa pentru aceasta funcție. Alina Gorghiu este propunerea PNL, anunța MEDIAFAX.Citește…

- Kelemen Hunor a declarat, miercuri, ca UDMR ar susține candidatura liberalului Alinei Gorghiu pentru șefia Senatului, daca aceasta va exista. Totodata, Kelemen Hunor a afirmat ca maghiarii resping numirea lui Teodor Meleșcanu la conducerea forului superior al Parlamentului, scrie pesurse.ro „Am discutat…

- Negocieri dure, in ALDE, pentru a doua funcție in stat. Reuniți intr-o ședința de urgența, liderii ALDE au venit cu o propunere noua pentru șefia Senatului: Iani Popa. Acesta a fost lider de grup al sentorilor. Popa se va lupta cu Teodor Meleșcanu și cu Alina Gorghiu pentru ocuparea locului lasat liber,…