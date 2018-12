Stiri pe aceeasi tema

- Premierul britanic Theresa May a confirmat luni seara amanarea votului din Camera Comunelor privind acordul pentru Brexit incheiat cu UE, recunoscand ca, daca l-ar supune acum la vot, acesta ar fi respins, relateaza agentia Reuters. Intr-o declaratie adresata parlamentului, Theresa May a mai admis ca…

- Theresa May a declarat joi ca deputatii vor putea avea ultimul cuvant asupra eventualei activari a unei dispozitii care sa evite restabilirea controalelor la frontiera pe insula Irlanda dupa Brexit, subiect foarte controversat al acordului de separare negociat cu Bruxellesul, informeaza AFP.…

- Fortat de parlament, guvernul britanic a publicat miercuri avizul juridic complet intocmit asupra acordului privind Brexitul incheiat cu UE. Conform acestui aviz, exista avertimentul ca Regatul Unit risca sa ramana captiv in negocieri fara sfarsit cu blocul comunitar daca aplica asa-numitul mecanism…

- Guvernul britanic a pierdut marti in Camera Comunelor un vot cheie in dosarul Brexitului, dupa ce deputatii au acuzat executivul condus de Theresa May de ''ofensa'' adusa parlamentului prin refuzul de a prezenta integral avizul juridic referitor la acordul cu Uniunea Europeana privind…

- Amenintarea lansarii procedurilor respective constituie un nou obstacol pentru guvernul May inaintea votului parlamentului britanic din 11 decembrie asupra acordului privind retragerea Regatului Unit din UE.Laburistii sustin ca acest vot este atat de important pentru viitorul tarii incat…

- ”Trebuie sa ne uitam serios daca Regatul Unit este autorizat sau nu sa faca comert”, a spus el adaugand ca, ”daca va uitati la acord, ei ar putea sa nu fie autorizati sa faca comert cu noi, iar asta nu va fi un lucru bun”, a apreciat miliardarul republican.”Eu cred ca ei nu vor deloc” sa…

- "Daca totul decurge bine, va exista un summit extraordinar pentru finalizarea si oficializarea acordului privind Brexit-ul. El va avea loc duminica 25 noiembrie, la ora locala 09:30", a afirmat Donald Tusk, intr-o declaratie facuta la Bruxelles. Anuntul survine dupa ce negociatorul-sef al…