Vosganian - Teodorovici, atenționare: Vă rog să luaţi foarte în serios... "D-le Teodorovici, am facut o interpelare catre d-na Dancila, va rog foarte mult sa o luati in serios. Noi nu putem avea o atitudine de sprijin neconditionat la legea bugetului. Am vorbit acolo de autostrada de la Ungheni la Targu Mures. Am vorbit de solicitarea ca d-na Dancila sa vina intr-unul din orasele Moldovei sa prezinte investitiile pentru Moldova in anul viitor. Va rog sa luati foarte foarte in serios aceste solicitari ale parlamentarilor de Moldova si sa luati curs, pentru ca noi, in primul rand, suntem obligati fata de alegatorii nostri si abia apoi fata de partidele cu care suntem… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

- The Deputies' Chamber rejected on Wednesday the simple motion on Finance tabled by the Liberals (the National Liberal Party -PNL) called "'Dancila, Valcov, Teodorovici triple is smothering public administration in Romania." There were recorded 97 votes in favour, 157 against and 24 abstentions.

- "De aceasta data am citit cea mai proasta motiune simpla scrisa vreodata de cei aflati in Opozitie. Ca sa o spun pe romaneste, slava Domnului ca nu sunteti la guvernare. Stimati colegi din Opozitie, daca aspirati sa ajungeti la guvernare, asa cum va promite de ceva vreme domnul presedinte Iohannis,…

- "Romania are cea mai mare inflatie din Europa pentru a saptea luna consecutiv, veniturile fiscale au scazut cu 10% fata de anul trecut si cu 20% si nimic nu functioneaza asa cum ne-ati promis. De 9 luni la Ministerul de Finante se face teatru, e o piesa in care minciuna joaca in mai multe acte. In…

- Motiunea simpla pe Finante, depusa de liberali, va fi dezbatuta si supusa votului miercuri in plenul Camerei Deputatilor. PNL a depus saptamana trecuta o motiune simpla pe Finante, intitulata “Tripleta Dancila – Valcov – Teodorovici sugruma administratia publica din Romania”. ...

- "Doamna Prim-ministru, Cifrele statistice ne dovedesc, prin creșterea produsului intern brut, a pensiilor și salariilor nete, a numarului de locuri de munca precum și prin scaderea corespunzatoare a șomajului, prin reducerea decalajelor in ce privește puterea de cumparare fața de media Uniunii…

