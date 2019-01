Stiri pe aceeasi tema

- Anul politic 2018 a fost unul exact asa cum il anticipam - cu Justitia camp de lupta, cu un referendum, cu Dacian Ciolos revenind in politica si cu lupte interne in PSD. Batalia din Justitie pare ca va avea punctul culminant in 2019, in care miza se muta pe amnistie si gratiere. Insa, daca…

- Liviu Pleșoianu a fost primul politician care și-a anunțat candidatura la prezidențiale, chiar daca PSD nu il susține! Deputatul PSD a fost urmat de Klaus Iohannis, care a declarat, oficial, ca va candida pentru un nou mandat. Liviu Dragnea le-a spus celor din PSD ca el nu prea ar vrea sa se in cursa…

- Primarul Capitalei, Gabriela Firea, spune ca nu crede in sinceritatea lui Liviu Dragnea atunci cand liderul PSD afirma ca ar fi dispus sa-l sustina pe Calin Popescu Tariceanu la alegerile prezidentiale, precizand ca Dragnea doreste sa fie candidatul social-democratilor pentru Presedintia Romaniei.

- Gabriela Firea susține ca Liviu Dragnea 'a suferit' cand nu a putut sa fie premier, menționand ca a urmatoarea poziție pe care o vizeaza este președinția Romaniei. Edilul susține ca liderul PSD se temea ca Gabriela Firea va candida la Cotroceni și menționeaza ca nu crede ca Dragnea il va susține…

- Liderul ALDE, Calin Popescu-Tariceanu a declarat luni seara ca partidul pe care il conduce are sanse sa obtina un scor de 15% la alegerile europarlamentare de anul viitor, mentionand ca dupa acestea va decide daca va candida pentru functia de presedinte al Romaniei. "Eu cred ca la alegerile…

- Traian Basescu a fost intrebat, sambata seara, la Romania TV, daca considera ca Legea offshere ar putea duce la destramarea Aliantei PSD – ALDE si a negat. ”Cred ca europarlamentarele ii prind impreuna ”, a spus Basescu.Acesta a afirmat ca ”politicianul care si-a tradat toti partenerii…

- SONDAJ prezidențiale, rezultat vot. Procente explozive In acest moment, știm ca președintele Klaus Iohannis mai vrea un mandat, așa cum a anunțat. Dacian Cioloș se vede caștigator și-n scaunul de la Cotroceni. PSD aplica aceeași tactica, anunțul de ultim moment al numelui candidatului. Calin Popescu…