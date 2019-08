Stiri pe aceeasi tema

- Vicepresedintele ALDE Varujan Vosganian comenteaza declaratiile lui Klaus Iohannis la Consiliul National al PNL referitoare la o noua majoritate parlamentara si eventuale alegeri anticipate, afirmand ca PNL si USR cu o mana imbrancesc Guvernul, dar cu cealalta mana il tin sa nu cada:`PNL și USR…

- Viorica Dancila, nominalizata de PSD pentru a candida la prezidentiale, are mare incredere ca il poate invinge pe Klaus Iohannis la alegerile din toamna. Pentru ca a fost primul premier femeie, primul presedinte de partid femeie, Viorica Dancila spune ca nu vede de ce Romania nu ar putea avea si primul…

- Viorica Dancila a declarat marti seara ca asteapta și mai multe „blocaje” din partea lui Klaus Iohannis, avand in vedere ca acesta si-a anuntat candidatura pentru inca un mandat prezidențial. Prim-ministrul al carui guvern nu a cazut marți prin moțiunea de cenzura a mentionat ca, desi a pledat in permanenta…

- Purtatorul de cuvant al PSD, senatorul Mihai Fifor, considera ca președintele se plaseaza in totala contradicție cu realitatea și chiar cu propriile sale acuzații. „Susțineți ca economia este in „dezastru", in condițiile in care, chiar pe primul trimestru din 2019, Romania a fost pe locul…

- Presedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat marti ca parlamentarii Uniunii sunt pregatiti sa sustina o motiune de cenzura, insa a aratat ca in prezent nici cu senatorii si deputatii formatiunii sale nu exista majoritate pentru ca motiunea sa fie adoptata, relateaza Agerpres. "O motiune de cenzura…

- „Guvernul a fost investit de Parlament in baza votului adoptat de romani in decembrie 2016, iar majoritatea parlamentara e solida, fapt dovedit inclusiv de votul de alegere a președintelui Camerei Deputaților. Ne vom continua mandatul, avem un program de guvernare și o președinție rotativa a Consiliului…

- Guvernul a anunțat joi, lansarea programului ”30 de ani de la Revolutia Romana din Decembrie 1989” pe 6 iunie, dupa ce președintele Klaus Iohannis a precizat ca va declara anul 2019 drept „Anul omagierii victimelor comunismului”, in cadrul unei ceremonii publice care va avea loc pe 20 mai.”La…

- Liderul PSD Liviu Dragnea a declarat ca presedintele Klaus Iohannis va refuza toate propunerile Vioricai Dancila pentru cele trei ministere, iar daca premierul nu vrea sa stea cu un cabinet schiop, singura varianta este restructurarea, care implica un nou vot de incredere al Parlamentului, varianta…