- Maricel Popa a spus, luni intr-o conferinta de presa, ca nu stie ce a postat pe Facebook liderul ALDE Iasi, Varujan Vosganian, adaugand ca acesta l-a informat inaintea reuniunii de sambata a social-democratilor ca va sta doar zece minute la eveniment.“In paralel cu evenimentul PSD se desfasura…

- La finalul reuniunii PSD de la Iași, social-democrații au decis sa-l ”protejeze” pe liderul Liviu Dragnea și imaginea acestuia în fața huiduielilor, apelând la o fanfara care sa acopere protestatarii. Ulterior, într-o conferința de presa, Dragnea a declarat ca protestatarii…

- Aproape 2.000 de membri si sustinatori ai PSD l-au asteptat, sambata, in fata Teatrului National Luceafarul din Iasi, pe presedintele partidului, Liviu Dragnea, in timp ce pin jur de 400 de persoane au manifestat in aceeasi zona impotriva sa si a social-democratilor, potrivit Agerpres. Organizatorii…

- Aproape 2.000 de membri si sustinatori ai PSD l-au asteptat, sambata, in fata Teatrului National Luceafarul din Iasi, pe presedintele partidului, Liviu Dragnea, in timp ce aproximativ 400 de persoane au manifestat in aceeasi zona impotriva sa si a social-democratilor. Liderul PSD a fost intampinat cu…

- Liderul PSD a participat vineri la Botosani la o conferinta a organizatiei locale, une a fost primit atat de sustinatori, cat si de protestatari, pe care a reusit sa-i evite. Liderul social-democrat a evitat insa orice contact cu ei, intrand prin spatele cladirii, impreuna cu Viorica Dancila. Premierul…

- Reprezentanti ai PSD Iasi au confirmat ca Liviu Dragnea si Viorica Dancila vor tine discursuri in fata Teatrului, in jurul orei 14.00. Despre vizita premierului s-a aflat azi in PSD, iar in filiala s-a dat ordin ca sefii de organizatii sa mobilizeze membri si simpatizanti in piateta din fata institutiei…

- In afara de Dragnea, vor ajunge la Iasi mai multi ministri (Razvan Cuc - Transporturi, Alexandru Petrescu - Comunicatii, Eugen Orlando Teodorovici - Finante, Daniel Suciu - Dezvoltare Regionala), secretarul general Codrin Stefanescu si liderii filialelor PSD din zona de nord-est a tarii. Prezenta acestora…

- "Incepand de azi, campania electorala a lui Iohannis Bete-n-Roate va costa Romania cate 6,9 milioane euro/zi reprezentand fonduri europene neabsorbite la Ministerul Transporturilor si la Ministerul Dezvoltarii. Aceasta e in medie valoarea fondurilor europene absorbite pe zi lucratoare de cele doua…